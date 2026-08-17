快訊

伊朗宣告轉守為攻！設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

陳幸妤指挺趙建銘的女病患是「獄友小三」 本人怒了：我真的不是啊

台中北區重大連環車禍 駕駛酒駕闖紅燈狠撞3騎士…1女重傷昏迷

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果同意修改App廣告追蹤規則 德國結束多年調查

中央社／ 德國杜塞道夫17日綜合外電報導
蘋果公司。 美聯社
蘋果公司。 美聯社

德國聯邦卡特爾署今天表示，蘋果公司將修改規範App開發商如何利用iPhone和iPad個人資料精準投放廣告的規則，當局因此將結束對蘋果歷時多年的調查。

路透社報導，德國聯邦卡特爾署（Federal CartelOffice）認定，蘋果公司（Apple）的「App追蹤透明度」（App Tracking Transparency）架構讓自家App享有比第三方開發商更有利的同意提示，可能違反競爭法規。

蘋果接獲這項裁定後，須在4個月內落實相關變更，相關承諾事項有效期限為7年，將由受託人負責監督。

根據相關承諾，第三方App的同意彈出視窗必須重新設計，並移除可能勸阻使用者同意的文字與符號，且在視覺和語言上保持中立。

第三方App業者也將有更大彈性，可把蘋果要求的同意請求與其他資料保護同意提示合併。

蘋果表示，相關變更將適用於幾乎所有歐洲聯盟（EU）國家，且公司已應主管機關要求，調整同意提示的文字與設計。

App 蘋果 德國 Apple 廣告

延伸閱讀

蘋果新手機可能調漲售價 iPhone 18 256GB版本成本估增38%

友善環境 創造卓越／漂綠爭議 ESG掀信任危機

路透：幣安提供用戶資訊 助俄羅斯指控烏克蘭捐款者

iPhone 18問世倒數 鴻海動起來

相關新聞

經濟成長超狂又怎樣？韓媒：台灣掉入陷阱 平均所得最具誤導性

韓媒報導，台灣經濟正迎來雙位數高速成長，但這波由人工智慧（AI）與半導體需求帶動的榮景，似乎並未使大多數台灣家庭雨露均霑。產業、薪資與房價的巨大落差，讓強勁經濟成長與民眾實際生活感受出現明顯斷層。

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

韓媒News1 16日報導，南韓與台灣同樣受惠全球人工智慧（AI）與半導體熱潮，但經濟成長表現卻愈拉愈開。台灣今年第2季經濟成長率達12.92%，南韓只有3.7%，相差9.22個百分點；從2023年第2季起，南韓已連續13季落後台灣。報導分析，關鍵差異除了AI與半導體榮景帶動的產業範圍不同，台灣內需表現也明顯強於南韓。

漲勢前所未見！巴拿馬運河、萊茵河、紅海 運價均破史高

國際衝突與歐洲和拉丁美洲低水位的雙重影響，導致巴拿馬運河、萊茵河、紅海和黑海等關鍵航道的運費飆漲至紀錄新高，外界擔心會推升消費者物價，也凸顯了全球供應鏈的脆弱性。

中東沒那麼重要了？美洲爭當石油霸主 增產潮至少延續到2027年

彭博資訊能源專欄作家布拉斯（Javier Blas）撰文指出，美洲石油產量快速攀升，正改變全球能源版圖。新增供應將抑制戰事帶來的油價上漲壓力，也可能吸引更多資金投入美洲油田開發。

輝達投資SB能源15億美元 布局OpenAI資料中心

輝達將對軟銀支持的SB能源投資15億美元，以便在美國俄亥俄州取得多達8百萬瓩（GW）的AI算力。輝達融資給使用自家晶片的公司，這是最新一起例子。這種作法有助提振需求，但也引發循環融資的檢視。

更懂你了？ChatGPT新功能 可記憶Mac滑鼠點擊、鍵盤輸入

OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT的macOS桌面版，推出一項名為「電腦歷史」（Computer History）的新功能，可將使用者在電腦上的操作轉化為訓練資料，藉此學習使用者的工作方式、建議自動化流程，甚至接手尚未完成的工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。