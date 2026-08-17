蘋果同意修改App廣告追蹤規則 德國結束多年調查

德國聯邦卡特爾署今天表示，蘋果公司將修改規範App開發商如何利用iPhone和iPad個人資料精準投放廣告的規則，當局因此將結束對蘋果歷時多年的調查。

路透社報導，德國聯邦卡特爾署（Federal CartelOffice）認定，蘋果公司（Apple）的「App追蹤透明度」（App Tracking Transparency）架構讓自家App享有比第三方開發商更有利的同意提示，可能違反競爭法規。

蘋果接獲這項裁定後，須在4個月內落實相關變更，相關承諾事項有效期限為7年，將由受託人負責監督。

根據相關承諾，第三方App的同意彈出視窗必須重新設計，並移除可能勸阻使用者同意的文字與符號，且在視覺和語言上保持中立。

第三方App業者也將有更大彈性，可把蘋果要求的同意請求與其他資料保護同意提示合併。

蘋果表示，相關變更將適用於幾乎所有歐洲聯盟（EU）國家，且公司已應主管機關要求，調整同意提示的文字與設計。