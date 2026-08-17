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路透：幣安提供用戶資訊 助俄羅斯指控烏克蘭捐款者

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
加密貨幣交易所幣安（Binance）。 路透
加密貨幣交易所幣安（Binance）。 路透

執法文件顯示，加密貨幣交易所幣安（Binance）去年向俄羅斯提供用戶捐款給烏克蘭募款活動的詳細資訊後，這些資料成為俄方指控1名俄籍IT專家資助恐怖主義的證據。

路透社報導，幣安這類公司配合營運所在國執法機構合法請求，對其提供用戶資訊實屬正常，但幣安2023年宣稱已完全撤出俄羅斯市場。

近幾年，許多俄羅斯公民利用這類交易所資助莫斯科當局認定為極端主義或恐怖主義的事業或目標。

追蹤這類案件的人權活動人士表示，數十名曾進行這類捐款的人已在俄羅斯遭起訴和定罪；路透社無法獨自核實確切人數。

負責調查重大犯罪事件的俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）去年10月指控，9月遭拘留的資訊科技（IT）專家貝倫基（Yuri Belenkiy）對烏克蘭軍方和民兵部隊「亞速營」（Azov Brigade）資助逾700美元（約新台幣2.2萬元）。

「亞速營」又稱亞速軍團，已被莫斯科列為恐怖組織。

提供加密貨幣監管諮詢的律師事務所StellarConsulting創辦人白斯特羅夫（Mike Bystrov）表示，幣安既已撤出俄羅斯，就沒有義務提供這些資料，且根據歐盟通用資料保護規則（GDPR），幣安事實上可能有義務「不提供」。

幣安發言人對此透過電郵聲明表示：「幣安不制定也不執行任何司法管轄區的法律、不決定指控罪名，也不決定任何政府如何將資訊用於法律程序。與其他全球金融機構一樣，我們在符合適用的法律、隱私及監管要求前提下，配合全球執法部門的合法調閱資料請求。這些決定完全由相關當局做出。」

歐洲資料保護委員會（European Data ProtectionBoard，EDPB）婉拒對此案發表置評，強調資料保護法的執行責任隸屬歐洲各國主管機關。

49歲的貝倫基持有俄羅斯護照和保加利亞居留權，他目前被關押在俄羅斯監獄候審。貝倫基委任律師暫未回應路透社所提涉及此案或幣安在調查中扮演何種角色的問題。

路透社詢及資料保護法在本案中是否遭違反，保加利亞個人資料保護委員會（Commission for PersonalData Protection）暫未做出回應。

路透社看見的文件僅涉及貝倫基一案，無法確定是否有其他透過加密貨幣進行捐款的人遭捲入俄羅斯執法調查，亦無法確定幣安是否向俄羅斯執法部門確認其他用戶資料。

烏克蘭國家衛隊（National Guard）轄下第一亞速軍團（First Corps Azov）表示不便透露捐款者姓名。烏克蘭國家衛隊、烏克蘭總統府、克里姆林宮以及俄羅斯調查委員會均未回應路透社置評請求。

俄羅斯 幣安 捐款

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