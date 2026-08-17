經濟成長超狂又怎樣？韓媒：台灣掉入陷阱 平均所得最具誤導性

韓媒報導，台灣經濟正迎來雙位數高速成長，但這波由人工智慧（AI）與半導體需求帶動的榮景，似乎並未使大多數台灣家庭雨露均霑。產業、薪資與房價的巨大落差，讓強勁經濟成長與民眾實際生活感受出現明顯斷層。

台灣今年第1季國內生產毛額（GDP）年增率高達14.5%，主要受全球AI投資熱潮及先進晶片、伺服器需求帶動。中央研究院經濟研究所日前大幅上修對2026年台灣經濟成長預測，從去年12月的3.71%躍升至10.16%，一口氣增加了6.45個百分點。若全年GDP突破10%，將是台灣睽違16年再度出現兩位數成長。中華經濟研究院與台灣經濟研究院也分別預估全年成長率為10.35%及10.38%。

然而，街頭民眾感受到的卻是另一番景象。韓國日報（Hankook Ilbo）在台灣的街訪發現，不少民眾對兩位數的經濟成長反應冷淡，認為那只是新聞上的數字。原因在於，這波成長高度集中在半導體及少數相關產業，也確實為這些產業帶來豐厚獲利及薪資成長，形成愈來愈明顯的「K型經濟」：科技業蓬勃發展、從業人員薪酬高漲，其他產業與一般勞工卻可能停滯不前。

報導指出，台灣經濟中最具誤導性的方面是其平均所得。行政院主計總處的數據顯示，2026年第1季台灣平均每月經常性薪資達4萬8,706元（約1,510美元），年增2.69%。但有69.95%受薪階級的薪資低於平均值，比率創下有統計以來新高。

推高平均薪資的主要力量來自半導體業（大約僱用30萬人）等高薪產業。第1季電子零組件製造業平均月薪達5萬7,710元，住宿及餐飲業則有3萬4,524元，其他服務業為3萬7,172元；3月薪資中位數更只有3萬9,220元。

台積電是最具代表性的企業。2025年台積電董事會通過發放員工績效獎金及酬勞分紅共新台幣2,061.4億元，較前一年大增46.6%。但走出台積電與科學園區，情況截然不同。

台北一名超商員工表示，他的時薪約200元，僅略高於最低工資196元。他說，自己「從未真正感受到半導體熱潮帶來的好處，到處都聽得到半導體消息，卻只感覺自己被經濟成長拋在後面」。

60歲的台北居民黃先生說： 「如果我早點買半導體股票，或許也能感受到這波繁榮，但這種機會只屬於那些本來就有錢的人。」 50多歲的陳先生則無奈表示：「只有半導體和電子業有起色，其他產業沒有任何改變。這種情況已持續太久了，我們都習以為常了。」

財富差距比薪資差距更加明顯。根據主計總處最新家庭財富資料，2021年最富有20%家庭平均淨資產達5,133萬元，最貧窮20%家庭平均僅77萬元，兩者相差66.9倍，遠高於1991年的16.8倍。

房價更成為擴大財富差距的重要因素，2025年第4季全台房價所得比為9.32倍，台北市更高達14.62倍。換言之，中等所得家庭即使把全部收入拿來買房，也要超過14年才能負擔一戶台北市中等價位的住宅。房價上漲也推高租金，台北房仲表示，過去每月2萬元可租到老舊三房，如今可能要4萬元，幾乎吞掉一般勞工大部分薪資。部分民眾因此選擇住頂樓加蓋、分租，甚至搬往新北或更外圍地區。

韓國日報並指出，台灣產業和社會的兩極化現象與南韓的情況類似，後者也正經歷同樣的半導體產業繁榮周期。台灣的經驗警愓南韓要小心「平均值陷阱」，要提防強勁成長的數字與實際體驗的經濟情況嚴重脫節。