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科技巨擘AI燒錢兇 前九大科技公司「隱藏帳單」恐高達3兆美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
分析顯示，美國前九大科技業者的有高達3兆美元的隱藏債務，未反映於資產負債表。路透
分析顯示，美國前九大科技業者的有高達3兆美元的隱藏債務，未反映於資產負債表。路透

雖然美國科技巨擘每季均會公布AI相關的資本開支，但分析顯示，字母、Meta甲骨文等的前九大科技公司的支出總額遠高於此，還有3兆美元的隱藏帳單，未反映於資產負債表。

外媒分析近期的證券報告附註發現，前九大科技業者的表外負債總額約達3兆美元，大多與AI有關。表外債務的擴張速度，高於這些公司過去一年來申報的資本開支總額6,000億美元。而且表外負債總額是這些業者租賃負債餘額與長期借貸額的兩倍。

根據分析，依照尚未啟用的資料中心租約，科技巨擘承諾支付金額總計1.2兆美元，這些都是資產負債表外的債款，等到開始繳納租金時，才須列入資產負債表。與此同時，資料中心需要大量晶片，業者簽署長期合約採購晶片，相關採購款項估計高達1.9兆美元，要等產品或服務交付時，才須計入資產負債表。

企業假設未來會有AI算力需求，因此砸下重金。但萬一假設出錯，這些算力合約可能成為科技公司及投資人的巨大負擔。

摩根士丹利分析師說，表外開支的承諾益發頻繁、金額日增、也更趨複雜，讓投資人更難評估公司的整體潛在槓桿。

帳單 甲骨文 Meta AI

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