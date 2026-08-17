路透：AI支出疑慮消退 大型投資者轉向聚焦長期贏家

路透社報導，人工智慧（AI）相關企業公布強勁財報後，大型投資者關心的題材已從科技巨頭大舉投資能否獲得相對應報酬，轉向聚焦哪些企業能夠持盈保泰、維持長期獲利。

路透社報導，科技巨頭微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）近日公布的財報不俗，顯示支撐AI基礎設施的需求仍暢旺。

雲端服務加速成長之際，產能依然受限。對全球大型資產管理業者而言，重點在於一旦突破產能瓶頸，哪些公司有望持盈保泰、維持長期獲利成長？

部分大型投資機構即使歷經7月科技股拋售潮，仍持有大量半導體部位。

他們也正增持超大規模雲端服務商（hyperscaler）的投資部位；這些業者憑藉自身規模，能快速擴張AI基礎設施以滿足客戶需求。

資產管理規模約1.3兆美元的威靈頓資產管理公司（Wellington Management）科技平台共同負責人巴貝達（Brian Barbetta）表示：「此時此刻，超大規模雲端服務商被視為極有可能受惠於AI典範轉移的最大受惠者。他們仍是我們投資組合中的核心部位，事實上我們近期還加碼買進許多部位。」

AI資本支出最高的4家超大規模雲端服務商，今年迄今股價表現落後費城半導體指數。

不過，駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）旗下一檔股票投資信託基金Bankers Investment Trust投資組合經理克洛德（Richard Clode）認為，經年累月下來，超大規模雲端服務商很可能從這些投資中受益。

他說，「從明年稍晚到邁入2028年，將開始看見這些公司獲利與現金流的成長速度超過資本支出」，並表示亞馬遜是這檔基金中加碼最多的部位之一，「今天的資本支出就是明天的營業額」。

路透社分析顯示，超大規模雲端服務商2027年產生的年度營業現金流，估較2025年多出約3400億美元，資本支出預計增加約5340億美元。

克洛德表示，同時掌握算力並能協助客戶在不同模型部署高效能AI，以達成最佳化成本與效能的企業，將取得競爭優勢，像是亞馬遜、微軟與Google等公司，憑藉自身規模與客戶關係，將擁有比新興雲端業者更長久的優勢。

今年來超大規模雲端服務商的估值遭打壓，但仍低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後觸及的高峰。目前微軟本益比估24.6倍、臉書母公司Meta為17.6倍。

報導指出，贏家仍須面對挑戰。瑞士財富管理公司LGF+ZEST投資長康卡（Alberto Conca）預估，AI變現能力需要成長5倍至13倍，才能支應當前的支出計畫。

巴貝達表示，隨著市場日漸成熟，競爭將會縮減AI贏家的範圍，擁有最廣泛科技產品組合、最深厚客戶關係，以及對自身基礎設施擁有最大掌控力的公司，更有機會超越那些專注特定領域的競爭對手。

他表示：「未來的贏家數量肯定比今日的參賽者來得少。」