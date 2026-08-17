巴基斯坦首座資料中心啟用 陸企供應技術設備引疑慮

巴基斯坦近期啟用首座專門儲存國家層級重要資料的資料中心，技術與設備由中國企業「中興通訊」供應。儘管巴國軍方也參與這項計畫，中國涉入仍讓專家對該國數位主權感到擔憂。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，7月下旬，巴基斯坦公司Sky47在拉瓦爾品第（Rawalpindi）啟用其首座資料中心Karakoram-01，總供電容量為8.5MW。公司文件估計，這項計畫的造價為9000萬美元。

在7月24日舉行的開幕典禮上，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）出席，並向陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）頗富遠見的領導，以及中興通訊（ZTE）等合作夥伴和政府官員致意。

Sky47成立於2024年，其股權結構顯示公司具有巴基斯坦軍方背景。

夏立夫已指示相關當局，立即讓所有聯邦機構使用Karakoram-01資料中心。同時，Sky47計劃在喀拉蚩（Karachi）打造供電容量5MW的資料中心，也打算在拉合爾（Lahore）建造另一座資料中心。

這座新資料中心引發爭議之處，在於其核心基礎設施由中興通訊供應。這家中國電信設備製造商的總部位在深圳，主要生產資料中心設備，並提供雲端系統。

巴基斯坦專家警告，中興通訊的參與可能進一步擴大中國在巴基斯坦數位生態系的影響力。

巴基斯坦遊戲產業公司Raptr Games執行長伊姆蘭汗（Imran Khan）告訴日經亞洲，中興通訊可能取得重大影響力，類似華為已在巴基斯坦電信業建立的角色。

他說：「公司與政府機構可能愈來愈常向中興通訊尋求建議，中興通訊也可能參與未來的政府標案及徵求建議書。」

韓國外國語大學智庫「國際合作與戰略中心」（Center for International Cooperation and Strategy）資深研究員薩揚基娜（Sofiya Sayankina）指出，儘管對中興通訊的部分疑慮可能因地緣政治議題而被誇大，這家公司確實因違反制裁規定而受到關注，並向伊朗和北韓提供含有美國技術的硬體，以及向威權政府供應監控系統。

她說：「這確實不僅會造成技術依賴，整體而言也會讓巴基斯坦承受必須配合中國政策與法規的壓力。國家若完全仰賴單一技術來源，終將發現自己受制於該技術，並不得不做出讓步。」

數位經濟與戰略傳播專家哈比布拉汗（HabibullahKhan）則認為，中興通訊的角色僅限於交付基礎設施的合作夥伴，營運、管理、加密金鑰及存取管理仍由Sky47掌控。