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迪士尼D23秀產業布局 新CEO上任5個月強調跨事業整合：三大工作優先

中央社／ 加州安那罕16日專電
迪士尼執行長戴明哲（Josh D'Amaro）今年3月上任，14日出席D23全球粉絲大會。（迪士尼提供）中央社
迪士尼執行長戴明哲（Josh D'Amaro）今年3月上任，14日出席D23全球粉絲大會。（迪士尼提供）中央社

迪士尼D23全球粉絲大會今天落幕，新任執行長戴明哲（JoshD'Amaro）談企業布局，強調One Disney策略，以「全公司一體運作」概念，積極整合旗下如電影、串流、遊戲、樂園等各個事業體。

每2年一次的D23大會最近3天在加州安那罕會議中心舉行，迪士尼旗下電影品牌發表新作之外，也介紹全球主題樂園多項擴建計畫，包括加州擴建「復仇者聯盟」園區，佛州興建反派角色主題園區，巴黎「獅子王」園區持續興建中。

執行長戴明哲（Josh D'Amaro）剛上任5個月，他今天面對國際媒體和演員吉妮佛古德溫（Ginnifer Goodwin）對談，分享上任之後的產業布局。

戴明哲表示，接掌迪士尼後有三大優先工作，首先是幫助公司持續創造好的故事，維持迪士尼核心的內容競爭力；其次積極運用新科技，把迪士尼擅長的故事創作發揮得更好；第三則是把旗下多樣化的事業整合起來，形成一個獨特的迪士尼生態系。

D23超過2萬坪的展場，幾乎就是迪士尼龐大事業版圖的縮影。粉絲走幾步，眼前就從電影、動畫轉成串流平台與體育媒體ESPN，再往前又是電玩遊戲、主題樂園和商品，旗下不同事業在同一個會場接連展開。

戴明哲說，迪士尼的優勢在於可以讓同一個故事跨越不同平台。他形容，未來Disney+不只是觀看電影、影集的平台，而能成為粉絲接觸迪士尼遊戲、商品、樂園等不同事業的數位入口。

美國財經媒體「財經內幕」（Business Insider）分析，戴明哲的策略打算以Disney+作為整合入口，除了電影、影集之外，陸續加入短影音、遊戲、商品等內容與服務，讓這個串流平台轉型為「超級應用程式」。

不過分析師質疑，遊戲、購物等功能如果大量塞進串流平台，可能讓使用體驗變得雜亂；即使成功增加粉絲購買商品、樂園門票或郵輪行程，對迪士尼營收的幫助也可能只是漸進式，未必能帶來顯著的成長。

D23不僅是迪士尼旗下事業齊聚一堂的場合，也是粉絲展現熱情、找到社群歸屬感的舞台。會場內，隨處可見粉絲精心打扮，穿著自製服裝，化身成電影當中的角色，主辦單位也舉辦角色扮演（cosplay）大賽，找來專業演員、服裝設計師和迪士尼創意主管擔任評審。

一名變裝粉絲接受中央社訪問表示，迪士尼粉絲的特色是「這是一個充滿魔法、想像力與創意的群體」，在D23除了欣賞其他人裝扮，也常與人隨意聊天，很容易發現彼此的共同興趣、交到新朋友。

迪士尼經典作品經常傳達「勇敢追夢」的主題，陪伴粉絲成長。一名粉絲表示，迪士尼作品代表「任何事情都可能發生」，只要努力追求夢想，就有可能實現它。

扮成「奇妙仙子」（Tinker Bell）的佛斯特（AshFrost）說，迪士尼粉絲之間有一種「對作品共同的熱愛」，大家聚在一起、打扮成喜愛的角色，「把對作品的愛表現出來」。

迪士尼 復仇者聯盟 串流

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