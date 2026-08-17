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戰爭與氣候推升航運成本 運費暴漲創歷史新高

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，最近一個月受戰爭與氣候變遷影響，全球海運要道的運輸成本飆升。巴拿馬運河、萊茵河、紅海與黑海等主要航道運費暴漲至歷史新高，消費者支出恐將上揚。

根據能源價格評估機構「阿格斯」（Argus）分析，中東地區的衝突，歐洲、拉丁美洲的長期乾旱，已將上述要衝的運費推升至新高點。荷莫茲海峽（HormuzStrait）航運停擺，更在全球各地引發連鎖效應。

比利時航運公司CMB Tech執行長薩維里斯（Alexander Saverys）談到這波「運費飆升潮」表示：「這是前所未見的情況。」工廠將被迫停工，或轉而從「成本較高的地區」採購貨物。

阿格斯指出，由於與沙烏地阿拉伯有關，試圖通過曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的油輪面臨攻擊威脅，從波斯灣運油至亞洲的運費，10日達到每桶15.22美元，創下2005年評估設立以來的新高。

黑海方面，油輪駛往地中海的運費，本週也創下自2005年以來的最高價格。

與此同時，巴拿馬運河受強烈聖嬰現象影響，水位下降；中東衝突持續不斷，更讓運河航量大增。整條運河的通行席次價格創下紀錄。兩組因應不同船型設計的船閘通行費，8月上旬分別達到110萬美元與250萬美元。

歐洲各地乾旱，也使德國重工業運輸關鍵的萊茵河水位降至危險低點。駁船駛往科隆（Cologne）、杜伊斯堡（Duisburg）、法蘭克福（Frankfurt）與卡斯陸（Karlsruhe）的運費，漲至2012年以來新高。

阿格斯歐洲運費定價主管奧萊特（John Ollett）表示：「這無疑是航運市場有紀錄以來所遭遇的單一最大衝擊，甚至超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與對俄羅斯制裁的影響。」

貨櫃市場也出現類似趨勢。舉例來說，從遠東駛往美國東岸的貨櫃平均即期運費，也較去年同期上漲234%，達到每40呎貨櫃1萬249美元。

分析機構Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）表示：「中東戰爭的影響，正演變為一個根深蒂固的結構性問題，短期內不會消失。」

他補充說，這些成本將轉嫁至整條供應鏈。「必須有人為運費成本上升買單，消費者可能得承擔一部分，尤其是低利潤商品。」

伊朗對荷莫茲海峽的影響力，讓全球憂慮這類關鍵貿易水道的脆弱性。伊朗目前正就此與阿曼協商，船隻未來通過時可能需要付費。

船舶經紀商Braemar研究主管柯拉（Henry Curra）表示：「運輸要衝之所以愈來愈關鍵，主要是因為在這個日益多極化的世界裡，較小型國家如今已意識到，自己能對全球貿易發揮不成比例的政治與經濟影響力。」

他補充說，油輪的長期租用費率，「已達到，或至少非常接近2008年夏季創下的歷史紀錄」。

航運 運費 戰爭

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