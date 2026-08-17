快訊

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

陸製EV巴士拿下墨西哥逾8成市場 當地推國產車降低依賴

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
墨西哥生產的純電動巴士「Taruk」。圖／取自快科技官方微博
墨西哥生產的純電動巴士「Taruk」。圖／取自快科技官方微博

大陸企業目前被認為掌握墨西哥超過8成純電動（EV）巴士市場，墨西哥正加快推動本土生產，希望降低對大陸製造的依賴。日媒報導，墨西哥老牌車企DINA推出墨西哥國產EV巴士「Taruk」，並計畫將本土零部件占比提高至70%以上，未來也爭取出口海外。

日經中文網17日報導，DINA是一家成立75年的墨西哥家族企業，其EV巴士「Taruk」在當地原住民語言中意為「路跑者」。DINA總裁戈麥斯（Ararggo Gomez）表示，「墨西哥人也已對大量中國製造巴士感到厭倦」。

報導提到，目前墨西哥國內純電動巴士市場，宇通客車、比亞迪等大陸企業合計被認為掌握超過8成市場。希望降低對大陸供應鏈依賴的墨西哥政府，也正積極支持Taruk研發。

墨西哥雖是全球重要商用車生產基地之一，但本土大型製造商並不多。約4年前，現任墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）擔任墨西哥城市長時，曾詢問DINA能否將既有柴油巴士改造成純電動巴士，促使該公司從零開始投入研發。

報導指，DINA目前生產的EV巴士已在墨西哥東部城市切圖馬爾投入使用，並在多座城市測試，預計2027年開始導入首都墨西哥城。Taruk單次充電續航里程約350公里，DINA認為足以因應都市使用需求，待量產走上軌道後，未來年產量目標為5,000至6,000輛。

不過，如何降低零部件及材料對大陸供應鏈的依賴，仍是主要挑戰。戈麥斯表示，Taruk目前墨西哥國產化率約65%，希望未來數年提高至75%至80%。

報導稱，Taruk的電動動力總成由另一家墨西哥老牌企業Megaflux製造，相關系統在設計及組裝上均由墨西哥完成，但關鍵電池單體仍仰賴大陸製造。

Megaflux執行長Roberto Gottfried表示，目前電池供應約80%來自大陸，在尚未實現國產化的零部件中，電池占了相當大比重，公司希望未來2年降低大陸產品占比。他並指出，墨西哥目前已有超過100萬輛巴士在道路上運行，具備發展本土電池產業的市場條件。

DINA與Megaflux目前已投入6,000萬美元（約台幣19億元）研發Taruk。最初安裝在二手巴士上的驅動系統續航里程僅約180公里，經過多次改良後，目前已提升至接近2倍。

報導指，墨西哥今年1月已對來自大陸等未與墨西哥簽署自由貿易協定國家的進口商品，加徵最高50%關稅。此外，墨西哥政府近期也公開由國家政策支持研發的小型純電動汽車「Olinia」試製車，持續推動本土製造業發展。

巴士 國產車 墨西哥

延伸閱讀

伊朗戰爭考驗能源安全 英媒：中國20年布局降低能源衝擊

烏克蘭商機4／無人機零組件需求夯 貿協看見利基

西班牙飛地休達加強戒備 嚴防移民再度集體闖關

電動車平均價格比油電車更低？大陸低價電動車海外攻勢成關鍵推手

相關新聞

台灣經濟成長發威！連續13季超越南韓 韓媒揭2關鍵

韓媒News1 16日報導，南韓與台灣同樣受惠全球人工智慧（AI）與半導體熱潮，但經濟成長表現卻愈拉愈開。台灣今年第2季經濟成長率達12.92%，南韓只有3.7%，相差9.22個百分點；從2023年第2季起，南韓已連續13季落後台灣。報導分析，關鍵差異除了AI與半導體榮景帶動的產業範圍不同，台灣內需表現也明顯強於南韓。

中東沒那麼重要了？美洲爭當石油霸主 增產潮至少延續到2027年

彭博資訊能源專欄作家布拉斯（Javier Blas）撰文指出，美洲石油產量快速攀升，正改變全球能源版圖。新增供應將抑制戰事帶來的油價上漲壓力，也可能吸引更多資金投入美洲油田開發。

新版華堡發威！漢堡王打出翻身仗 重返全美第二大漢堡連鎖

歷經多年營運低潮後，漢堡王（Burger King）靠升級招牌華堡（Whopper）、翻新門市，以及推出簡單好記的固定優惠，在美國市場重拾成長動能。

迪士尼D23秀產業布局 新CEO上任5個月強調跨事業整合：三大工作優先

迪士尼D23全球粉絲大會今天落幕，新任執行長戴明哲（JoshD'Amaro）談企業布局，強調One Disney策略，以...

陸製EV巴士拿下墨西哥逾8成市場 當地推國產車降低依賴

大陸企業目前被認為掌握墨西哥超過8成純電動（EV）巴士市場，墨西哥正加快推動本土生產，希望降低對大陸製造的依賴。日媒報導，墨西哥老牌車企DINA推出墨西哥國產EV巴士「Taruk」，並計畫將本土零部件占比提高至70%以上，未來也爭取出口海外。

不僅電價 AI巨額支出驅使萬物齊漲 學者：短期推高通膨

美國企業在人工智慧(AI)領域的巨額支出，正以電費帳單和各種方式推高物價。經濟學者表示，企業對AI大舉投資，預計將在短期內繼續推高通膨。從長遠來看，AI可以透過提高企業效率來降低價格，但在此之前，消費者恐怕必須承受物價上漲帶來的陣痛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。