陸製EV巴士拿下墨西哥逾8成市場 當地推國產車降低依賴

大陸企業目前被認為掌握墨西哥超過8成純電動（EV）巴士市場，墨西哥正加快推動本土生產，希望降低對大陸製造的依賴。日媒報導，墨西哥老牌車企DINA推出墨西哥國產EV巴士「Taruk」，並計畫將本土零部件占比提高至70%以上，未來也爭取出口海外。

日經中文網17日報導，DINA是一家成立75年的墨西哥家族企業，其EV巴士「Taruk」在當地原住民語言中意為「路跑者」。DINA總裁戈麥斯（Ararggo Gomez）表示，「墨西哥人也已對大量中國製造巴士感到厭倦」。

報導提到，目前墨西哥國內純電動巴士市場，宇通客車、比亞迪等大陸企業合計被認為掌握超過8成市場。希望降低對大陸供應鏈依賴的墨西哥政府，也正積極支持Taruk研發。

墨西哥雖是全球重要商用車生產基地之一，但本土大型製造商並不多。約4年前，現任墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）擔任墨西哥城市長時，曾詢問DINA能否將既有柴油巴士改造成純電動巴士，促使該公司從零開始投入研發。

報導指，DINA目前生產的EV巴士已在墨西哥東部城市切圖馬爾投入使用，並在多座城市測試，預計2027年開始導入首都墨西哥城。Taruk單次充電續航里程約350公里，DINA認為足以因應都市使用需求，待量產走上軌道後，未來年產量目標為5,000至6,000輛。

不過，如何降低零部件及材料對大陸供應鏈的依賴，仍是主要挑戰。戈麥斯表示，Taruk目前墨西哥國產化率約65%，希望未來數年提高至75%至80%。

報導稱，Taruk的電動動力總成由另一家墨西哥老牌企業Megaflux製造，相關系統在設計及組裝上均由墨西哥完成，但關鍵電池單體仍仰賴大陸製造。

Megaflux執行長Roberto Gottfried表示，目前電池供應約80%來自大陸，在尚未實現國產化的零部件中，電池占了相當大比重，公司希望未來2年降低大陸產品占比。他並指出，墨西哥目前已有超過100萬輛巴士在道路上運行，具備發展本土電池產業的市場條件。

DINA與Megaflux目前已投入6,000萬美元（約台幣19億元）研發Taruk。最初安裝在二手巴士上的驅動系統續航里程僅約180公里，經過多次改良後，目前已提升至接近2倍。

報導指，墨西哥今年1月已對來自大陸等未與墨西哥簽署自由貿易協定國家的進口商品，加徵最高50%關稅。此外，墨西哥政府近期也公開由國家政策支持研發的小型純電動汽車「Olinia」試製車，持續推動本土製造業發展。