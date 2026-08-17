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中東沒那麼重要了？美洲爭當石油霸主 增產潮至少延續到2027年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美洲石油日產量已達4,200萬桶、超越中東，全球能源版圖加速向西移。路透
美洲石油日產量已達4,200萬桶、超越中東，全球能源版圖加速向西移。路透

彭博資訊能源專欄作家布拉斯（Javier Blas）撰文指出，美洲石油產量快速攀升，正改變全球能源版圖。新增供應將抑制戰事帶來的油價上漲壓力，也可能吸引更多資金投入美洲油田開發。

今年3月，波斯灣多國因荷莫茲海峽關閉而停產，美洲一度供應全球逾45%的石油，遠高於2000年的26%，這雖然是伊朗戰事導致荷莫茲海峽封銷的短期效應，但明確揭示石油市場重心正遠離中東。這股增產動能將延續至2027年甚至更久，有效抵銷戰事帶來的油價壓力。

美洲目前每日生產約3,950萬桶原油、天然氣液及其他石油類燃料，另有250萬桶乙醇與生質柴油，合計4,200萬桶，已超越中東。產量較一年前增加160萬桶，相當於全球年度需求一般增量的兩倍；與兩年前相比，更增加320萬桶。

增產主要來自美國、加拿大、巴西、圭亞那與阿根廷，委內瑞拉今年也加入此一行列。美國頁岩油仍是核心動力。5月原油日產量達1,370萬桶，若油價維持每桶70美元以上，預料很快突破1,400萬桶。

油價高於預期，推動美國鑽井平台數量升至一年高點，投入作業的完井團隊數量也創16個月新高。效率提升、鑽探增加及二疊紀盆地天然氣價格回升，將繼續支撐下半年產量。

巴西、圭亞那與阿根廷上月產量均創歷史新高，加拿大今年全年產量也可望刷新紀錄。摩根大通研究預估，到2027年底，巴西與加拿大合計產量將超越沙烏地阿拉伯，圭亞那原油產量則將追上利比亞。

中東 石油 荷莫茲海峽

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