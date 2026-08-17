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日本10年國債殖利率升至30年新高 9月升息預期升溫

中央社／ 東京17日專電

日本國內債券市場上，作為長期利率指標的10年期國債殖利率今天一度升至2.93%，創下近30年來新高。日美聯手進行外匯干預後，市場對日本銀行提前升息的預期升高，加上對日本財政紀律惡化的疑慮，投資人拋售國債及暫緩買進的態度進一步增強。

日本經濟新聞報導，與上週末相比，10年期國債殖利率上升5.5個基點至2.93%。較容易反映政策利率前景的2年期國債殖利率也一度升至1.685%；5年期國債殖利率則一度升至2.17%，再創歷史新高。

路透社14日引述多名相關人士報導，日本銀行正考慮最快在9月的貨幣政策會議上，將政策利率調升至1.25%，並將加快升息步調納入考量。彭博社也在13日報導稱，日本政府為了維持日美聯手干預匯市的效果，支持日本銀行提前升息。

日本銀行10日公布的7月貨幣政策會議「主要意見」也被市場認為，支持升息的「鷹派」立場相當突出。會中有人以物價進一步上漲的風險為由指出，「有必要加快調整貨幣寬鬆程度的步伐」。

日本政府與日本銀行7月31日採取行動，與美國貨幣當局聯手進行買進日圓的協調性外匯干預。由於此次日本獲得美方協助，市場臆測，美國方面為了促使日圓貶值趨勢獲得修正，可能會進一步要求日本銀行提前升息。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月4日接受美國CNBC訪問時，點名日本銀行總裁植田和男表示，「我相信他會採取必要的行動。」

另一方面，日本國內對高市早苗政府積極財政政策的警戒感依然強烈。政府計畫從2027年4月起，限期兩年實施食品消費稅減稅，但目前尚未具體說明所需財源。此外，在2027年度預算案的概算要求中，政府也取消限制各部會預算要求金額的上限。

市場因此擔憂，日本的財政紀律可能惡化，使利率面臨更大的上升壓力。在這種看法下，投資人的觀望態度進一步增強。

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