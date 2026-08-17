樂天攜手德國Helsing 推動攻擊型無人機引進、日本國產化

日本樂天集團將與德國國防新創企業Helsing展開合作，向陸上自衛隊提案採用Helsing的攻擊型無人機，協助將相關產品引進日本，並考慮在日本國內實現無人機國產化。

「日本經濟新聞」報導，自俄烏戰爭以來，無人機正逐漸成為左右戰局的重要武器。10月底，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預計首次訪日，並計劃與日本首相高市早苗針對安全保障等議題舉行會談，日德防衛合作也開始逐步推進。

Helsing目前企業估值達180億美元（約新台幣5741億元），是歐洲規模最大的十角獸企業（Decacorn）。十角獸企業是指估值達100億美元以上，且尚未上市的私人新創企業。

Helsing7月時更從美國高盛（Goldman Sachs）等機構募得18億美元（約新台幣574億元）。該公司開發搭載人工智慧（AI）、具備攻擊能力的自律型無人機，並供應給烏克蘭，未來也預計供貨給德國聯邦國防軍。

樂天集團（Rakuten Group）則是過去就有與烏克蘭在防衛領域合作的經驗。過去樂天曾與烏克蘭政府機關合作，協助該國國防新創企業，如無人機航行控制系統開發商等，在日本拓展業務。

樂天也與日本防衛省有多項合作。雙方除了有簽署在災害發生時向自衛隊提供通訊方式的協定外，也曾參與日美聯合軍事演習中的行動通訊實證。

由於Helsing目前在日本尚無實績，樂天將作為雙方合作窗口，協助引進相關產品。接下來預計除了在陸上自衛隊進行Helsing無人機的實證測試外，也將共享最新產品資訊，以促成後續採購。

若要在日本國內量產無人機，雙方也將進行合作。樂天自2015年左右起便投入無人機業務，業務範圍涵蓋利用無人機檢測建築物外牆與屋頂狀況，以及無人機操作員培訓。同時，相關技術也應用於樂天行動（Rakuten Mobile）基地台的巡檢作業。

樂天長期依靠金融與電子商務（EC）事業，彌補行動通訊業務的虧損。10月起，KDDI提供的通訊線路租用支援將縮減，因此樂天希望透過無人機等新興事業增加收入，為擴大行動通訊基地台投資籌措資金。

梅爾茨與高市早苗會談時，印太地區安全保障及無人機技術開發等議題，預計將成為主要討論內容。

在俄羅斯威脅擴張下，德國正著手強化與北大西洋公約組織（NATO）盟國及歐洲的防衛能力。梅爾茨訪日期間，預計將有多家國防企業代表團隨行，尋求與日本企業合作的契機。

日本政府預計於2026年內修訂安全保障相關三文件，屆時將提出強化國內無人機量產基礎的方針。推動無人機國產化，是為了確保在緊急事態發生之際，即使盟友或友好國家的支援延遲，日本仍能使用國內製造的無人機，維持抵禦敵方攻擊的能力。

由於無人機所採用的技術在短時間內會頻繁更迭，因此，除了長期承擔防衛裝備生產的企業，也將引入具備尖端技術優勢的新創企業。

日本政府期望透過在平時支援新創企業提升產能，以便在緊急事態發生、自衛隊突然有需求時，能將相關產能轉用於滿足自衛隊需求。

在現行的防衛力整備計畫中，為阻止敵方從沿岸入侵，日本正推進陸、海、空多領域的無人機採購。在新計畫中，則將進一步擴大運用於在海上及海中運作的無人機。

在強化無人機防衛能力的背景下，除樂天與Helsing外，近期日歐企業在無人機領域的合作也持續深化。

川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）與歐洲空中巴士（Airbus）旗下子公司空中巴士國防航太（AirbusDefence and Space）合作，於歐洲正在開發的「歐洲無人機」（Eurodrone）上搭載反潛作戰系統等設備。葡萄牙的TEKEVER則在日本設立防衛無人機製造據點，並由丸紅（Marubeni）協助其在日本開拓客戶。

歐洲企業開發的無人機中，大量使用日本電子廠商生產的零件與控制設備。若合作能從實驗與技術授權進一步發展至無人機國產化，防衛領域供應鏈的日歐整合將更趨深入。