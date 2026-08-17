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Alphabet擬首發澳幣債 最長20年 科技巨擘AI籌資熱升溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Alphabet今年以來分別發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣和日圓債券。路透
Alphabet今年以來分別發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣和日圓債券。路透

Alphabet已委託銀行，準備首度發行澳幣計價債券。美國科技業者大量發債、為AI投資籌措資金之際，Alphabet也加入籌資熱潮。

承銷銀行之一澳盛銀行集團（ANZ）以電子郵件發布新聞稿說，Alphabet可能發行四種天期的債券，最長的多達20年。

Alphabet本月已在美元債券市場發行250億美元債券，今年以來也分別發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣和日圓債券。Alphabet日前還透過發行股票籌得近850億美元。

Alphabet和Meta、亞馬遜等美國同業今年已透過美元及其他幣別籌得數千億美元，為發展AI雄圖籌措資金。科技巨擘大舉投資AI，帶動股市再創新高，但債券殖利率走高，也使市場更加關切這些公司靠相關投資的獲利能力。

Alphabet 澳幣 債券

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