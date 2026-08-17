聽新聞
0:00 / 0:00
Alphabet擬首發澳幣債 最長20年 科技巨擘AI籌資熱升溫
Alphabet已委託銀行，準備首度發行澳幣計價債券。美國科技業者大量發債、為AI投資籌措資金之際，Alphabet也加入籌資熱潮。
承銷銀行之一澳盛銀行集團（ANZ）以電子郵件發布新聞稿說，Alphabet可能發行四種天期的債券，最長的多達20年。
Alphabet本月已在美元債券市場發行250億美元債券，今年以來也分別發行瑞士法郎、英鎊、歐元、加幣和日圓債券。Alphabet日前還透過發行股票籌得近850億美元。
Alphabet和Meta、亞馬遜等美國同業今年已透過美元及其他幣別籌得數千億美元，為發展AI雄圖籌措資金。科技巨擘大舉投資AI，帶動股市再創新高，但債券殖利率走高，也使市場更加關切這些公司靠相關投資的獲利能力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。