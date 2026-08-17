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受伊朗戰爭衝擊 日本第2季經濟微幅成長

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本今天公布的官方數據顯示，儘管遭受伊朗戰爭衝擊，日本經濟在第2季仍勉強維持微幅成長，但數據低於市場預期。

法新社報導，油價上漲推升日本進口帳單，並導致消費者物價攀升，這個情況隨著日圓走軟惡化，並侵蝕首相高市早苗的支持度。

日本內閣府公布的經季節調整初步數據顯示，4月到6月的國內生產毛額（GDP）成長0.3%。

根據彭博（Bloomberg News）調查，經濟學家原本預期本季經濟成長將達較為強勁的0.5%，與第一季的成長幅度一致。

以年率計算，日本GDP成長了1.1%，遜於市場預期的2.0%，也低於前3個月修正後的1.9%。

在這項數據公布前，隨著這個世界第4大經濟體通膨加速，外界預期日本銀行很快將升息，而日銀升息也可能帶動日圓走強。

自美國與日本最近歷史性聯手干預市場以支撐日圓以來，日圓再度走貶。美日是在日圓跌至近164日圓兌1美元的近40年來新低時，在公開市場聯手買進日圓。

這項行動起初讓日圓升至近155日圓兌1美元，但之後又走貶，今天盤中在159.11日圓兌1美元左右徘徊。

日圓走貶對豐田（Toyota）等大型日本出口商而言是一大利多，豐田已於8月4日上調獲利預測。但由於許多進口商品是以美元計價，尤其是石油，這意味著日本每購買一桶原油，就需要花費更多日圓。

日本第2季GDP數據不如預期，主因是資本支出下滑且未達市場預估，加上私人消費表現持平，未如預期成長。

在前兩位首相皆因通膨引發民怨而失勢後，現任首相高市早苗政府擴大對選民的支持。

繼2025年底通過大規模振興方案與廣泛的能源稅退稅措施後，她的政府今年稍早又通過進一步的援助方案。7月底，日本政府也表示將調降食品消費稅，自明年4月起從8%下調至1%。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）經濟學家齋藤太郎（Taro Saito）告訴法新社：「（GDP）數據比原本預期還糟糕。消費與資本投資都很疲弱。」

齋藤太郎說：「這次成長並非因為經濟強勁，而是由於進口量下滑，因為受荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通航問題影響，石油進口變得困難。」

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