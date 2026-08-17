新版華堡發威！漢堡王打出翻身仗 重返全美第二大漢堡連鎖

歷經多年營運低潮後，漢堡王（Burger King）靠升級招牌華堡（Whopper）、翻新門市，以及推出簡單好記的固定優惠，在美國市場重拾成長動能。

最新財報顯示，上季美國同店銷售成長8.5%，領先麥當勞（McDonald’s）的幅度是至少兩年來最大，溫蒂（Wendy's）同期則下滑7%。漢堡王7月來客數增幅也超越兩大對手。在截至6月底的12個月，漢堡王的美國銷售額超越溫蒂漢堡，重返全美漢堡連鎖品牌第二名。麥當勞仍居第一，美國銷售約為漢堡王的5倍。

華爾街日報報導，這場翻身仗的核心，在於新版華堡。母公司餐飲品牌國際（RBI）去年底從同集團調來曾開發Popeyes爆紅雞肉三明治的美國和加拿大區主廚Amy Alarcon。她上任約兩個月，新版華堡上市，換上更高級的麵包、全新特製美乃滋和更能保鮮的包裝盒。

RBI也投入數億美元，協助加盟商翻新門市，導入自助點餐機、數位菜單看板並重新設計門市內裝，同時擴大行銷，改善過去門市老舊、產品決策失誤等問題。

漢堡王去年推出「任選二項5美元、三樣7美元」的固定優惠，讓顧客容易記住，有別於對手複雜多變的促銷方案。

美加業務總裁Tom Curtis還在社群媒體上公布電話號碼，鼓勵顧客直接致電提出建議或抱怨，累計親自接聽了超過3,300通顧客來電。他說，許多顧客反映，這是他們久違地重返漢堡王用餐。