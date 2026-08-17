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美日攜手打防衛戰 日圓抗賣壓邁入新階段

中央社／ 東京17日綜合外電報導

儘管美日7月31日展開28年來首度聯手干預行動支撐日圓後，日圓已回吐約一半漲幅，日本貨幣當局依然態度堅定。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本中央銀行日本銀行重新啟用COVID-19疫情時期建立的附買回機制，讓日銀可利用逾1兆美元的美債資產作為抵押品，向美國聯邦準備理事會借入美元。

市場認為，日本當局已準備好再次干預匯市，而且可能在日圓兌美元觸及162.80日圓前就出手，162.80日圓正是上次引發干預的關鍵臨界點。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於8月3日宣布這項貨幣安排，並獲總統川普公開支持。日本分析師及政策制定者將這項安排比作「廣場協議」（PlazaAccord），也就是1985年由五國集團（Group of Five）達成的里程碑協議，旨在透過協調政策措施以穩定美元匯率。

「新廣場協議」絕非僅是分析師的隨口比喻，更是東京當局準備在必要時推動的藍圖。日本最高貨幣主管官員、財務省財務官三村淳甚至將這次聯手干預稱為「美日貨幣聯盟」，凸顯出任何單一國家如今要獨自影響匯市已是何等艱難。

一旦匯率防線失守，可能引發新一波日圓拋售潮，使日圓兌美元貶至170日圓甚至180日圓，創下40年來新低。這不僅會加劇進口通膨，更激起民眾對首相高市早苗政府的不滿。通膨加速以及隨之而來的日本公債拋售，也可能擾亂包括美債在內的海外債券市場。

東京羅夏諮詢公司（Rorschach Advisory）執行長、東京國際大學副校長克拉夫特（Joseph Kraft）表示：「聯手干預已取得一些成效，但我認為還稱不上成功。我們仍處於角力的過程中。」

克拉夫特預測：「我認為當日圓兌美元來到160日圓價位區間時，主管機關應該會再次出手。接下來就靜觀其變。」

日圓 美日 日本銀行

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