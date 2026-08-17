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傳奇投資家朱肯米勒加碼台積電成第二大持股 重返中概股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
朱肯米勒在華爾街及華府決策圈人脈深厚。路透
朱肯米勒在華爾街及華府決策圈人脈深厚。路透

華爾街傳奇投資家朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）第2季重新調整科技股布局，旗下Duquesne家族辦公室一面大舉增加亞馬遜、台積電ADR及超微（AMD）持股，一面出清博通、英特爾和美光，並未全面追逐晶片股，而是把資金集中於部分AI平台及供應鏈業者。

最新13F資料顯示，Duquesne第2季增持台積電ADR約9.44萬股，增幅19.1%，持股提高至58.97萬股，市值從約1.67億美元增至2.82億美元。台積電占申報投資組合約6.5%，躍居第二大持股，僅次於基因檢測公司Natera。Duquesne第2季持股資料

台積電持股市值增加約1.14億美元，不完全來自股價上漲。持股股數同步提高。這項布局和Duquesne對其他晶片股的操作形成對比。該基金全數出清博通、英特爾及美光，並把安謀持股削減逾七成，但新建7.29萬股超微部位。這反映朱肯米勒仍看好AI運算需求，卻大幅調整供應鏈內部配置，台積電則成為保留下來並進一步加碼的核心標的。

Duquesne第2季維持對蝦皮母公司SEA約109.99萬股不變，持股市值從約9,110萬美元增至1.054億美元，占投資組合約2.4%。市值增加主要來自股價上漲。不過，Duquesne在第1季已把Sea持股增加約15.58萬股，因此第2季按兵不動，仍可視為延續原有部位，而非退場。

Duquesne第2季還把亞馬遜持股擴大逾十倍至54.16萬股，並把亞馬遜買權部位提高逾一倍；同時新建33.63萬股Alphabet及7.29萬股超微部位，也買進Bitdeer和Riot Platforms等資料中心及加密貨幣運算業者。

朱肯米勒還重新買進8.8萬股百度ADR，占投資組合約0.2%，是Duquesne自2023年第4季出清阿里巴巴後，首度再度持有美國掛牌的中概股。朱肯米勒2024年曾表示無意投資中國股票，這筆規模不大的部位因而格外受到注意。

朱肯米勒在華爾街的分量，不只來自長期投資績效。現任聯準會（Fed）主席華許2011年離開Fed後，曾加入朱肯米勒旗下Duquesne家族辦公室擔任合夥人；美國財政部長貝森特早年則在索羅斯基金和朱肯米勒共事，並曾公開稱朱肯米勒是自己的導師。兩位美國財經政策要角都和他淵源深厚，也凸顯朱肯米勒在華爾街及華府決策圈的深厚人脈。

台積電 米勒 超微

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