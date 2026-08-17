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債券不再是避風港！全球緊縮周期來了 傳統股債配置不管用？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球主要央行的緊縮預期升高，公債價格承壓，傳統股債配置的避險效果面臨考驗。示意圖。美聯社
全球主要央行的緊縮預期升高，公債價格承壓，傳統股債配置的避險效果面臨考驗。示意圖。美聯社

投資人正爭論美國聯準會（Fed）是否會以及何時升息，與此同時，他們對全球進一步緊縮貨幣政策的預期持續升高，這對債券市場構成利空。

交易員預計，未來一年，日本、加拿大、歐元區與英國的借貸成本上升速度將快過美國。彭博追蹤的32個利率交換市場中，三分之二的市場定價已反映升息預期，其中以南韓居首，預期升幅超過100個基點。

這表示近年來由聯準會主導的利率周期出現轉變。這次，各國央行同時面臨多重壓力，包括伊朗戰事推高油價、政府支出龐大，以及AI投資熱潮加速經濟成長。經濟合作發展組織（OECD）成員國的通膨率最近已觸及兩年高點。

投資人因此面臨令人不安的前景：債券理應在情勢惡化時，為投資組合提供緩衝，例如AI驅動的股市漲勢出現逆轉，或另一場貿易戰衝擊經濟成長。但如果美國以外的央行被迫更積極地緊縮政策，這些債券反而可能擴大虧損，動搖傳統資產配置中最根本的多元化原則。

買債分散風險失靈

富達國際（Fidelity International）投資組合經理艾夫斯塔索普洛斯（George Efstathopoulos）表示：「從分散風險的角度來看，債券沒能發揮作用。」他持有的政府債券非常少，僅持有部分美國抗通膨債券（TIPS）和巴西債券。

艾夫斯塔索普洛斯補充說：「在地緣政治事件頻繁、能源依賴更高、通膨黏性更強，以及財政刺激規模龐大的世界裡，很可能看到通膨更具韌性。」

彭博彙整的數據顯示，交易員目前預期，未來一年七大市場合計將升息約400個基點。如果市場判斷正確，升息衝擊可能不僅止於債券，還可能拖累高估值股票，因為利率走升會降低未來盈餘的現值、收緊金融狀況，並且擾亂貨幣交易。

Columbia Threadneedle投資組合經理胡賽尼（Ed Al-Hussainy）表示，利率走高也提高投資人單純持有現金可獲得的報酬，讓資金有更多選擇。這意味政府和企業必須提供更高的殖利率，才能爭取資金。

日韓領跑新一波緊縮

隨著能源成本上升，加上AI投資熱潮帶動晶片、電力和勞動力需求大增，市場預期首爾和東京將引領全球下一波緊縮周期。

日韓公債已感受到壓力。以當地貨幣計算，南韓公債今年以來下跌近9%，在彭博追蹤的44個債券市場中表現最差。日本公債跌幅也名列前茅，下跌約4%。

歐洲殖利率急升

在歐洲，能源成本上升和國防支出浪潮正影響經濟展望。法國10年期公債殖利率上周五升至2009年以來最高，德國和義大利的10年期公債殖利率今年來均已上漲逾30個基點。

但有部分投資人對歐洲債券較為樂觀。全球能源衝擊發生後，歐洲中央銀行（ECB）是最早升息的央行之一，展現出對抗通膨的強硬立場。基金經理人也認為，歐洲的財政與貨幣政策前景，比美國或日本更容易預測。

美長債警報未解

在美國，隨著通膨疑慮降溫，債券交易員已不再完全押注聯準會今年會升息。但美國10年期公債殖利率今年仍上升約50個基點。近期的30年期公債拍賣則因市場擔憂赤字擴大，借貸成本升至幾十年來最高。

新加坡UOB Kay Hian Pte私人財富管理總監Kenneth Goh表示，債券目前在投資組合中的占比遠低於10年前。由於主要經濟體預期將同步緊縮，分散投資不同債券所能提供的保護效果，已經不如各國政策周期分歧時來得顯著。

他補充說：「許多投資人仍預期債券能為投資組合提供緩衝，實際上已經不再如此。」

債券 美國聯準會 聯準會

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