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本周開盤前 五件國際大事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黎巴嫩南部代爾宰赫拉尼村一處社區遭到以色列空襲。黎巴嫩表示，以色列當天空襲南部地區，造成九人死亡，包括三名兒童，是6月協議緩和以色列和真主黨敵對行動以來，死亡人數最多的一次空襲。法新社
黎巴嫩南部代爾宰赫拉尼村一處社區遭到以色列空襲。黎巴嫩表示，以色列當天空襲南部地區，造成九人死亡，包括三名兒童，是6月協議緩和以色列和真主黨敵對行動以來，死亡人數最多的一次空襲。法新社

國際油價周一開盤小漲，以色列再度攻擊黎巴嫩，停火協議預定周一正式到期前，美國可能對伊朗祭出新一輪制裁。

1. 國際油價續漲

全球基準布蘭特原油在亞洲早盤上漲0.5%；美元兌主要貨幣變動不大。標普500指數期貨持平，現貨指數上週五下跌0.2%。

以色列周日表示，前一天空襲黎巴嫩南部，造成11人死亡，包括一名真主黨高階指揮官；這是雙方6月初同意停火以來死傷最慘重的一次。以色列總理內唐亞胡說，這波空襲是為報復真主黨周六發動攻擊，造成3名以軍士兵受傷。

2. 台積電第2季陷多空分歧

瓊斯旗下Tudor Investment第2季加碼台積電ADR規模最大，增持105.8萬股，季底持有136.9萬份，市值約6.54億美元，為第二大持股，僅次於iShares Core S&P 500 ETF，也是最大單一個股。泰珀掌理的Appaloosa增持32.3萬份至165萬股，市值約7.88億美元，為第三大持股，僅次於亞馬遜和美光。洛柏旗下Third Point增持18.5萬股至46萬股，市值約2.2億美元，排名第六；朱肯米勒旗下Duquesne則增持9.4萬股至59萬股，市值約2.82億美元，為第二大持股，僅次於Natera。不過，軟銀大砍台積電ADR 72%，老虎全球基金也同步減持，反映重量級投資人對台積電後市看法仍有分歧。

3. SpaceX 成輝達第二大持股 第2季底市值210億美元

輝達（NVIDIA）14日公布，截至第2季底，持有馬斯克旗下SpaceX股票價值約210億美元。

輝達向美國證券管理委員會（SEC）申報，持有SpaceX約1.228億股A股。SpaceX今年6月掛牌上市，第2季底股價為170.86美元，使輝達持股市值達約210億美元，是輝達僅次於英特爾的第二大持股。

FactSet資料顯示，輝達是SpaceX第六大股東。CNBC引述知情人士指出，輝達持有的SpaceX股份，源自今年1月參與xAI規模200億美元的募資，當時輝達投入100億美元。SpaceX隨後於2月以1.25兆美元收購xAI，使輝達轉而持有SpaceX股份。

4. 蘋果評估採用大陸記憶體解供應荒 川普政府明確表態反對

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普政府不希望蘋果（Apple）採購大陸記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不把這麼做。

盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國大陸製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」

5. 美國消費轉弱 美股自歷史高點回落 半導體後市聚焦月底輝達財報

美國消費數據意外轉弱，美國股市上周五從歷史高點回落。企業獲利和AI支出仍是未來主要支撐，半導體股能否續漲，則須觀察輝達（NVIDIA）財報能否支撐目前的偏高價位。

道瓊工業指數上周五下跌約108點，跌幅0.2%；標普500指數下跌0.2%，前一天才創下歷史新高；那斯達克綜合指數下跌0.3%。美股一周漲跌互見。標普500指數上漲0.4%，連續三周收紅，寫下5月以來最長周線漲勢；那斯達克上漲0.1%，道瓊則下跌0.6%。

費城半導體指數上周五跌0.3%，台積電ADR跌近1%，周線各漲0.5%和1.5%。 應用材料（Applied Material）第3季營收和淨利均較去年同期成長，股價仍大跌5%，可見AI和晶片設備類股目前不只需要業績成長，還必須大幅超越投資人期待，才能支撐股價。

以色列 內唐亞胡 黎巴嫩

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美國證管會（SEC）上周五揭露13F資料顯示，重量級機構第2季對台積電ADR看法分歧。瓊斯旗下Tudor Investment大舉增持105萬8,357股，為主要機構中加碼最多；泰珀掌理的Appaloosa、洛布旗下Third Point和朱肯米勒旗下Duquesne也同步加碼。另一方面，HSBC、軟銀和老虎全球基金則減持，其中軟銀持股大砍逾七成。

本周開盤前 五件國際大事不可不知

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