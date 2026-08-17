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蘋果德州休士頓廠啟用 美國製造量能擴張

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

蘋果正式啟用德州休士頓廠，生產Mac Mini與人工智慧（AI）伺服器，可望為鴻海美國市場增添新的成長力道，持續擴張鴻海在美國製造的量能，穩坐美國製造龍頭寶座。

蘋果執行長庫克表示：「我們蓋了一座（在休士頓的）工廠、啟動生產，並且將第一批先進AI伺服器從生產線出貨，而預定今年稍晚也將開始生產Mac Mini。」他表示，蘋果已在這座設施投入數億美元。

鴻海集團位於休士頓北部的廠區有兩幢主要建築，其中一幢用於組裝蘋果的AI伺服器以驅動蘋果未來自家硬體產品的AI功能。

另一幢已從閒置倉庫改建為22萬平方英尺的Mac Mini製造場地。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前也表示，明年客戶對AI產能需求仍非常強勁，預期資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；因應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州研發與製造量能。

美國 Mac Mini 蘋果 鴻海

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