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德國退休金改革 明年上路

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

德國退休金新制預定2027年元旦起生效，將是19世紀「鐵血宰相」俾斯麥時代以來數一數二大膽的改革行動，預估未來十年將使民間退休金總額倍增到5,000億美元，且將脫離保守的證券與保單，轉入指數型基金ETF）及私募信用等投資工具，各家資產管理業者都準備推出新投資產品，爭取這項龐大的可操作基金。

德國的退休金改革醞釀已久，2023年加速進行，顯示德國終於體認到必須為人口高齡化預作準備，德國數百萬名的公民可望率先成為新退休金制度下的投資人。

德意志銀行旗下的DWS集團、摩根大通資產管理公司與先鋒集團（Vanguard）等資產管理機構，都準備推出新商品。退休金事業一向是DWS最大的單一發展計畫，主管狄伊爾表示，已調撥「龐大資源」及更多專業人員到退休金部門。

德國退休金有三大支柱，一些改革已經在執行中。其一是法定「隨收隨付制退休金」，可能投入300億歐元以上到金融市場；第二是職業退休金，政府也將促進民眾參與，金額將由雇主補足。目前金融業聚焦於第三種，即允許私人資金流入受到政府補貼的經紀帳戶；此帳戶於2000年代初期實施，對民眾提供獲得保證的資金，但投資報酬率偏低。

金融界普遍預期，最新改革將嘉惠低價的ETF，因為退休金標準帳戶的手續費費率不得超過1%；投資人也能支付更多手續費投入其他產品，例如歐洲長期投資基金，或者是未上市股票、私募信用及基礎建設的散戶投資平台。

標普全球評級公司表示，這項改革一年將額外釋出260億-560億歐元，進入德國的私有年金體系。

退休金 德國 基金 ETF

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