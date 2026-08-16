輝達打造5,000億美元AI融資平台 白宮科技顧問：潛藏「暗GPU」風險

輝達與投資銀行合作，要打造5,000億美元的AI融資平台。川普科技顧問薩克斯（David Sacks）警告，這個AI融資項目的最大風險是出現「暗GPU」現象，也就是算力過剩，導致價格崩盤。

薩克斯接受播客節目「All In Podcast」訪問時表示，對他來說，最大風險不在需求面，而是過度建設、算力過剩。這會出現有如網路泡沫破裂後的「暗光纖」現象，也就大量鋪設完成的光纖遭到閒置。要是「暗GPU」現象浮現，對所有人都會是災難，尤其是打造算力設施時，預料現貨算力可達每瓦30-50美元的人，馬斯克就曾這麼估計。

薩克斯指出，算力供給過多，加上預期算力價格過高，可能會釀成類似網路泡沫破滅後的局面，當時光纖價格暴跌，引發暗光纖問題。他說，萬一太多人爭相供給供給算力，突然間供給過剩，市場崩垮，這是風險因素。

但是他同時強調，奇怪的是，反對建設資料中心的聲浪，能確保供過於求的問題不至於發生。如今要興建資料中心難度極高，引發道德恐慌、歇斯底里、或是騙局之說，這些政治阻力幾乎可以保證，算力不會供給過剩。

輝達先前宣布，要把該公司繪圖處理器（GPU）變成有如金融證券。該公司將替GPU提供殘值支持，把GPU變成能夠融資、而且能帶來收益的資產。