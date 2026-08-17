輝達傳注資軟銀能源業務

科技媒體The Information報導，輝達（NVIDIA）正與軟銀集團旗下的SB能源公司洽談，計劃投資多達30億美元。

報導引述引述知情人士指出，這項擬議中的投資案，是輝達與OpenAI及SB能源為俄亥俄州規劃中的資料中心園區，提供約1,000億美元信用支持的措施之一。

報導指出，輝達已討論到，在俄亥俄州資料中心專案簽約時，先投資15億美元，並在SB能源規劃的首次公開發行（IPO）中，投入剩下15億美元。

擁有OpenAI策略支持的SB能源，成立於2019年，開發大規模的電力與資料中心基礎設施，目前正在興建好幾座資料中心園區，包括在俄亥俄州為OpenAI開發大型資料中心專案。

同時，傳出知情人士透露，輝達和OpenAI即將針對俄亥俄州大型資料中心園區的融資安排達成協議，但已調整交易架構，輝達為初期這項建置計畫所提供的擔保，僅原先提出的一半，而非涵蓋全部計畫，擔保額度從2,500億美元降至不到1,200億美元，以因應市場對輝達承擔過多風險的疑慮。