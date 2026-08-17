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南韓官方要蓋水下資料中心
南韓正規劃興建水下資料中心，希望在陸地面積有限的情況下，為人工智慧（AI）基礎設施尋找更多發展空間。
南韓海洋水產部今年4月選定東南部城市蔚山，作為示範計畫地點。該計畫由旗下海洋科學技術院（KIOST）主導，預計耗資511億韓元（3,540萬美元），最快今年開始測試，未來也可能進一步擴大，發展成大型的海底AI基礎設施園區。
水下資料中心的伺服器及其他設備，將裝設在類似大型貨櫃的艙體內，再放至水下20公尺深的海床。艙體可像積木般堆疊，最多可容納10萬台伺服器。這些艙體必須能承受相當於標準大氣壓三倍的壓力，預防冷凝水與鹽分腐蝕也將是關鍵。加上溫控技術後，目標是讓電子設備在水下持續運作五至七年。
南韓政府提出躋身全球三大AI強國的目標，興建資料中心對實現目標至關緊要。但陸上資料中心需要大片土地，近年可利用的土地日益不足，因此儘管存在技術挑戰，開發商仍把目光轉向海床，海水也可用於冷卻。
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