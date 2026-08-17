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南韓散戶押注反向ETF
儘管韓股近期已止跌回升，但許多南韓散戶投資人湧向美股，甚至投資押注韓股將進一步下跌的反向指數型基金（ETF），反映先前遭受韓股暴跌重創的南韓散戶，依然滿懷憂慮，看跌情緒甚於看多。
首爾Kospi指數上周反彈11.5%，扭轉此前的連七周跌勢。Koscom公司的ETF Check資料顯示，散戶上周淨買入額最大的ETF，為「KODEX 200期貨反向2x」，買超額達1,328億韓元（約9,375萬美元）。一些反向標的也擠進散戶前十大買進榜，包括KODEX反一，及SOL SK海力士單一個股期貨反二。
南韓散戶也湧向美股，過去一個月來竟買入額最高的ETF是追蹤標普500指數的「TIGER標普500」，KODEX那斯達克100與KODEX標普500也很熱門。
市場人士認為，散戶已不再追漲，而是更偏向短線操作。
若KOSPI要延續上漲趨勢，外資動向將成為關鍵，而外資目前的操作方向正好與散戶相反，上周外資買超第二多的ETF是KODEX槓桿ETF，淨流入556億韓元。
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