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中東戰爭效應 福斯、豐田等車廠換配方防「機油危機」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中東戰爭導致引擎機油的原料用油嚴重短缺，促使福斯（Volkswagen）、豐田（Toyota）、Stellantis等汽車大廠轉向採用新配方的機油與潤滑油，以緩和供給緊俏，避免「機油危機」。路透
中東戰爭導致引擎機油的原料用油嚴重短缺，促使福斯（Volkswagen）、豐田（Toyota）、Stellantis等汽車大廠轉向採用新配方的機油與潤滑油，以緩和供給緊俏，避免「機油危機」。路透

中東戰爭導致引擎機油的原料用油嚴重短缺，促使福斯（Volkswagen）、豐田（Toyota）、Stellantis等汽車大廠轉向採用新配方的機油與潤滑油，以緩和供給緊俏，避免「機油危機」。

英國金融時報（FT）報導，車廠已耗盡作為引擎機油基底的高品質基礎油，儘管已找到替代的潤滑油廠商，但產業主管警告，這些油品供應依然緊俏，容易遭受新的供應震撼影響。歐美大多自中東採購這類油品。

對全球汽車駕駛人來說，若短缺進一步惡化，將使例行的換油保養變得更貴，也可能受到拖延。第三類基礎油的價格，在歐美已較伊朗戰前大漲近兩倍至大約每噸4,000美元。

獨立潤滑油製造商協會會長雅法諾（Holly Alfano）表示，「替代供應商手中的貨量也有限，只要有新的航運擾亂、煉油廠停擺、或其他供應震撼，情勢可能迅速惡化」，「產業持續在容錯空間很小的情況下運作」。

第三類基礎油是經過高度煉製的油品，可用於生產機油。殼牌位於卡達的氣轉液廠3月遭伊朗飛彈空襲後，重創這類油品供應鏈，需進行大量的修復作業。專家說，替代來源愈來愈少，就算荷姆斯海峽明天重啟，歐美最快也要10月才能拿到補充貨源。為避免危機，汽車製造商紛紛搶著確保替代機油供應。產業人士表示，這項調整並不容易，因為車廠必須確保採用替代的基礎油配方後，機油仍能維持相同的品質與性能，並為新產品取得核准。

Stellantis表示，該公司已評估「重新配製的潤滑油」，並確保替代產品符合「適用的產業標準」。

福斯則警告，基礎油短缺是「整個產業共同面臨的情況，超出個別製造商直接控制的範圍」。不過，該公司目前也已確保所需供應，並正在評估額外的採購選項，相關產品符合須「技術規格與品質要求」。

日本豐田也表示受到影響，但已經確保替代供應來源。6月來，日本鈴木汽車的部分經銷商顧客在例行更換引擎機油時，面臨延誤。

中東 豐田 福斯

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