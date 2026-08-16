最新投資目標！華爾街大咖掀「投資美國」熱潮 美銀、摩根士丹利紛紛砸錢

若要論華爾街大銀行近來最熱門的投資標的，答案似乎是：美國。

美國銀行（BofA）上周宣布，將透過其「關鍵基礎設施融資倡議」（Critical Infrastructure Finance Initiative），在18個月內投入2,500億美元，投資美國的基礎建設。

華爾街過去一年已陸續啟動類似的計畫，都是承諾將投入龐大資源，以鞏固美國在世界的領先地位。摩根大通早在去年10月就宣布1.5兆美元的「安全與韌性倡議」（Security and Resiliency Initiative），可謂開路先鋒。

就在美銀宣布相關計畫前不到一周，摩根士丹利也宣布1.5兆美元的「美國創新基礎建設倡議」（US Innovation Infrastructure Initiative），規模對齊摩根大通。

雖然各家的方案在規模和焦點上略有不同，但至少都有部分資金是直接投入於人工智慧（AI）的建置。高盛的經濟學家在一份報告中指出，光是今年，美國境內與AI相關的投資總額就將達到約5,810億美元。

美銀基礎設施與永續金融全球主管暨全球資本解決方案共同主管方璇表示：「這對銀行家而言堪稱是個前所未有的時代。我在基礎設施融資券已有16、17年，從未見過在如此短的時間內，跨越整個經濟體與各個產業，會需要如此龐大的資金。」

美銀的這項努力，與美國建國250周年息息相關，也是承諾投入2,500億美元的原因。該計畫將聚焦於數位基礎設施（如資料中心與半導體）、能源與電力基礎設施，以及核心基礎設施（如交通運輸與關鍵礦產）。方璇表示，之所以訂出18個月的時間表，主要是「展現緊迫感」，且鑑於AI對電力的龐大需求，她認為能源與電力是最需要關注的核心領域。

方璇估計，她的團隊中大約有幾百人正全職投入這項倡議。相較之下，截至6月份，摩根大通的「安全與韌性」團隊約有25到30人。透過這項為期十年的計畫，摩根大通預計將把1.5兆美元引導至其認為對美國及其貿易夥伴具有戰略意義的產業：國防與航太、前沿科技、能源技術，以及供應鏈與先進製造業。

負責該團隊戰略的主管Vasudha Saxena先前受訪時坦言，與傳統的投銀交易相比，該團隊的交易「複雜得多」。她說，這是她25年職涯中最具挑戰性的工作，因為部分交易是牽涉多達八個利害關係人的「公私協力」（PPP）專案。

儘管這些大銀行都不約而同將這些倡議宣傳為對美國的投資，但這其實也是為了實現他們的獲利目標。方璇表示，每一筆交易都將「符合市場條件（商業條款）」。

摩根大通團隊的Mark Marengo先前也不諱言，「安全與韌性倡議」的核心理念「並不是要做壞帳（不良貸款）或進行糟糕的投資，而是為了滿足我們的商業報酬。」

儘管大部分資金將來自民間部門，但方璇指出，多數計畫仍需要政府和地方的認同與支持，就像美銀今年初為甲骨文（Oracle）和 OpenAI在密西根州資助的一座大型資料中心一樣，「如果沒有政策支持、沒有取得許可證，根本無法推動這些大型專案。」