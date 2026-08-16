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別人不要的舊衣…幫她付清大學學費！25歲女孩把二手衣做成162萬元生意

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
二手服飾示意圖。圖／AI生成
二手服飾示意圖。圖／AI生成

摘要

最初，25歲的漢娜只是想清空衣櫃裡不再穿的舊衣服，後來憑藉對二手衣的獨到眼光與每日翻找、修復舊衣的毅力，將二手服飾轉賣發展為全職事業。

現年25歲、主修藝術與設計的漢娜·瓦倫丁（Hannah Valentine）沒有顯赫的家世背景，也沒有名校學歷加持，但她靠著挑選二手衣的獨到眼光，以及日復一日尋找、清洗、縫補、上架舊衣物的毅力，成功讓自己以零學貸之姿從大學畢業。

如今，漢娜將高中時期「賣古著」的小副業，發展成了全職事業，光是今年以來的營業額就已接近5萬美元（約新台幣162萬元）。

靠精準選物眼光，賺進大學學費

由於從小家裡就常逛二手商店，在「挖寶文化」中長大的漢娜，也習慣在二手商店與跳蚤市場尋找生活用品。即便如今搬進自己的公寓，家中沙發、茶几、邊桌等大部分家具，也幾乎是二手的。

2017年，還在讀高二的她，第一次試著把衣櫃裡不穿的衣服，放上二手服飾交易平台Depop販售。沒想到，銷售的速度遠超乎她的預期。

這個成功經驗讓她看到市場潛力，她開始主動前往當地的二手店購買有價值的衣物，翻新整理後放到網路上轉賣，她也因此正式踏入古著轉賣的世界。

大學期間，漢娜在獎學金的補貼下，每學期學費依然落在4000至6000美元（約新台幣13萬至19萬元）之間。她大學後三年的學費，幾乎全靠賣古著的收入付清。

2025年，漢娜從美國林登伍德大學（Lindenwood University）畢業，她沒有背負任何一筆學生貸款。

創業背後血淚，砸錢進貨、手抓髒污

雖然「時尚古著」聽起來兼具文青與美感，但漢娜的日常生活與光鮮亮麗的時尚產業大相逕庭。

為了取得高價值的庫存，漢娜每月砸下約1200美元進貨，最主要的管道是美國慈善企業的舊衣回收中心（Goodwill Outlet）。那裡的衣服以重量計價（目前每磅約 2.09 美元），大批堆放在大型鐵箱中供人翻找。

在這種環境尋寶極具挑戰，除了有大量灰塵，偶爾還會碰觸到沾有血漬的毛巾或廢棄尿布。漢娜每次「出任務」都必須戴上厚手套，她坦言：「這絕對不是這份工作最光鮮亮麗的部分，但從堆積如山的廢棄物中尋找值得拯救的衣物，正是這份工作的核心價值。」

98%收入來自實體市集，不再依賴線上平台

畢業後，漢娜全心投入轉賣古著衣物的生意，如今已是全職創業家，她每天工作長達12小時，包辦選貨、清洗、修補衣物、籌辦市集攤位、經營社群。

雖然是從線上平台起家，但漢娜坦言，現在她已經很少依賴Depop。她現在大約98%的收入來自實體「快閃古著市集」。旺季時，她每個週末要跑一到三場市集，單日最多能賣出250件衣服。

不過，擺攤的成本並不低。一場市集的攤位費通常落在500至800美元之間，是她的第二大支出。以最近一次前往田納西州擺攤為例，光是算入攤位費、油錢、住宿與備貨，在開張賣出第一件衣服前就先燒掉了1000美元。

而這一切，還是在一件衣服都還沒有賣出去的前提下。因此她說，每一趟市集活動前，都要仔細評估費用，盤算能不能回本。

為了反映成本，她的服飾定價多在20至30美元之間，且堅持不賣20美元以下的商品。因為在上架前，她都親手進行了去污、縫補裂縫、更換鈕扣與修復拉鍊等還原工序。目前她的工作室隨時保持著上千件的庫存。

40美元挖到寶，賣出450美元

漢娜坦言，精準的選貨眼光並非一蹴可幾，而是多年翻找衣架累積出來的直覺。除了車庫拍賣與親友轉贈，她也常在網路平台上挖寶。

她特別鍾情90年代末至2000年代初的古著Forever 21，以及XOXO、Bebe、Juicy Couture、Baby Phat和Ed Hardy等Y2K風格品牌。

她最經典的一次戰績，是在Facebook Marketplace上憑著一張模糊的照片，以40美元買下一件狀況極佳的Donnybrook古著大衣。由於歌手蕾哈娜（Rihanna）曾穿過同款，漢娜特地在攤位擺出對照照片，最終在底特律的市集中以450美元高價售出。

在Goodwill Outlet門市，漢娜見過一包包堆積如山的舊衣，也讓她更堅定自己想傳達的理念：轉賣二手衣不該被視為門檻很高、令人卻步的事，這個世界需要更多人，願意為這些現存的衣物找到下一個主人。

她積極鼓勵大眾多消費二手衣——不一定非得是古著，許多二手衣其實近乎全新。每一次的二手消費，都是在讓資源持續循環。對許多Z世代來說，逛古著與二手店不只是一種消費習慣，更演變成一種展現價值觀的日常生活方式。

這位25歲的創業者證明：不靠背景和名校光環，憑藉獨到眼光與毅力，也能把被丟棄的衣服，翻轉成撐起自己人生的事業。

資料來源：Hannah Valentine、BI

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

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