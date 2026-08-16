持股規模增83%！巴菲特旗下波克夏增持Alphabet 躍居第3大持股

美國正準備要求數十國在美中的人工智慧(AI)競爭選邊站。路透14日引述其檢視的一份美國國務院內部草稿和一名美國官員報導，華府計畫「警告」相關國家，若同時加入中國提出的另一套AI合作倡議，可能被排除在美國主導的AI聯盟外。

2026-08-16 14:20