快訊

「腎臟初老」五大警訊！ 第一名最危險 醫：很多人腎功能下降仍沒感覺

科偵隊長與前刑事伯涉貪洩密 北院開庭2小時均裁定羈押禁見

國務機要費遭全數刪凍...藍白有前提解凍 總統府批：拿預算當政治工具

聽新聞
0:00 / 0:00

持股規模增83%！巴菲特旗下波克夏增持Alphabet 躍居第3大持股

中央社／ 紐約16日綜合外電報導
美國「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威近日表示，該公司第2季增持谷歌（Google）及YouTube母公司Alphabet股份，持股規模增加83%，躍居波克夏第3大持股。路透
美國「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威近日表示，該公司第2季增持谷歌（Google）及YouTube母公司Alphabet股份，持股規模增加83%，躍居波克夏第3大持股。路透

美國「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威近日表示，該公司第2季增持谷歌（Google）及YouTube母公司Alphabet股份，持股規模增加83%，躍居波克夏第3大持股。

路透社報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在監管文件中指出，該公司截至6月30日持有近1億600萬股Alphabet股票，價值約378億美元，持股數高於3個月前的5780萬股。

蘋果（Apple）仍是波克夏的最大持股，截至6月底價值為660億美元，其次是美國運通（American Express），價值513億美元。

Alphabet已成為波克夏第3大持股，可口可樂（Coca-Cola）排名第4，美國銀行（Bank of America）名列第5。

波克夏於第2季買進235億美元股票、賣出37億美元，結束連續14季賣股多於買股的情況。波克夏現金部位於6月30日降至3647億美元，低於3月31日的3802億美元。

巴菲特（Warren Buffett）於去年底卸任波克夏執行長，目前仍擔任董事長。他上月告訴美國財經媒體CNBC，投資Alphabet是他的主意。

Alphabet 巴菲特 波克夏

延伸閱讀

波克夏加碼Alphabet股票

波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

SpaceX 躍輝達第二大持股

13F報告出爐 台積電ADR籌碼大換手！機構法人對產業看法分歧

相關新聞

中東戰火衝擊供應 福斯、豐田等汽車大廠急換新配方機油

中東戰爭導致引擎機油的原料用油嚴重短缺，促使福斯（Volkswagen）、豐田汽車（Toyota）、Stellantis等汽車大廠紛紛轉向採用新配方的機油與潤滑油，以緩和供給緊俏。

持股規模增83%！巴菲特旗下波克夏增持Alphabet 躍居第3大持股

美國「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威近日表示，該公司第2季增持谷歌（Google）及YouTube母公司Alphabet股...

美國用電狂潮點燃…儲能電池吸引力大增 計畫卻面臨併網大卡關

全美資料中心激增及全面電氣化，點燃用電狂潮，讓價格不斷下跌的儲能電池吸引力大增，帶動一波建置潮，但因老舊電網升級的速度跟不上，嚴重延宕電池併入電網的時程，在某些地區遭延誤的相關計畫甚至暴增300%。

SK世紀離婚案！會長崔泰源要給前妻209億元 提上訴盼用現金配股票支付

韓國SK集團會長崔泰源在7月被判定須向前妻盧素英支付9440億韓元，不過崔泰源提出上訴，今天韓媒報導，主因是崔泰源盼以現...

常掉進自動續約圈套？各國修法要求取得同意 收緊訂閱制規範

各國正在陸續禁止難以取消續訂的訂閱制服務！英國首相近日宣布，將於2027年初上路的新規要求業者必須提醒消費者續約，並在自動續約後另提供14天取消期。歐盟各國及美國加州也都修法，要求業者在續約前告知…

美與中競爭AI霸主 逼迫35國選邊站

美國正準備要求數十國在美中的人工智慧(AI)競爭選邊站。路透14日引述其檢視的一份美國國務院內部草稿和一名美國官員報導，華府計畫「警告」相關國家，若同時加入中國提出的另一套AI合作倡議，可能被排除在美國主導的AI聯盟外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。