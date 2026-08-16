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持股規模增83%！巴菲特旗下波克夏增持Alphabet 躍居第3大持股
美國「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威近日表示，該公司第2季增持谷歌（Google）及YouTube母公司Alphabet股份，持股規模增加83%，躍居波克夏第3大持股。
路透社報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在監管文件中指出，該公司截至6月30日持有近1億600萬股Alphabet股票，價值約378億美元，持股數高於3個月前的5780萬股。
蘋果（Apple）仍是波克夏的最大持股，截至6月底價值為660億美元，其次是美國運通（American Express），價值513億美元。
Alphabet已成為波克夏第3大持股，可口可樂（Coca-Cola）排名第4，美國銀行（Bank of America）名列第5。
波克夏於第2季買進235億美元股票、賣出37億美元，結束連續14季賣股多於買股的情況。波克夏現金部位於6月30日降至3647億美元，低於3月31日的3802億美元。
巴菲特（Warren Buffett）於去年底卸任波克夏執行長，目前仍擔任董事長。他上月告訴美國財經媒體CNBC，投資Alphabet是他的主意。
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