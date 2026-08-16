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SK世紀離婚案！會長崔泰源要給前妻209億元 提上訴盼用現金配股票支付
韓國SK集團會長崔泰源在7月被判定須向前妻盧素英支付9440億韓元，不過崔泰源提出上訴，今天韓媒報導，主因是崔泰源盼以現金搭配股票支付，但盧素英堅持須全額以現金支付。
崔泰源在7月24日被發回更審判定須向前妻、Nabi藝術中心館長盧素英支付9440億韓元財產分割金（約新台幣209億元）。法院裁定，財產分割比例為盧素英1/3、崔泰源2/3，崔泰源持有的SK股票屬於財產分割對象。
根據韓聯社報導，據法律界今天消息，崔泰源一方原本也曾考慮接受更審判決，結束持續逾9年的訴訟戰，但在14日再次上訴期限截止前、籌措9440億韓元現金的過程中遇到困難。
崔泰源曾考慮出售部分SK股票，但擔憂集團大股東若在短時間內大量出售股票，可能對股價及集團治理結構造成影響。因此崔泰源方面向盧素英提議，以現金搭配股票的方式支付財產分割款，不過盧素英方面依照發回更審判決主文，只接受全額現金支付。
崔泰源的代理律師團在距離再次上訴期限僅剩1分鐘的14日晚間11時59分左右發布聲明，宣布已提出再次上訴。報導提及，預料崔泰源一方將在再次上訴審中主張，發回更審判決在財產分割比例與金額計算方面存在法律適用錯誤。
發回更審法院將崔泰源持有的SK股價計算基準日，定為離婚訴訟二審辯論終結日、2024年4月16日；法院雖駁回盧素英主張應以發回更審辯論終結日、6月26日為計算基準，但仍將兩個時間點之間股價逾5倍的情況，反映在財產分割比例的計算中，不過財產分割比例僅從35%降至33.3%。
對崔泰源方而言，可主張將基準時間點之後的股價變動，反映在財產分割比例中存在矛盾。預料崔泰源一方也將強調，與發回更審辯論終結日時相比，近期SK股價已暴跌逾30%。
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