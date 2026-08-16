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常掉進自動續約圈套？各國修法要求取得同意 收緊訂閱制規範

台灣醒報／ 記者楊程翔／台北報導
訂閱制軟體經常會自動續約，並以複雜流程或不明顯資訊讓服務難以取消訂閱，各國正修法限制。（示意圖／台灣醒報記者 楊程翔攝影）
訂閱制軟體經常會自動續約，並以複雜流程或不明顯資訊讓服務難以取消訂閱，各國正修法限制。（示意圖／台灣醒報記者 楊程翔攝影）

各國正在陸續禁止難以取消續訂的訂閱制服務！英國首相近日宣布，將於2027年初上路的新規要求業者必須提醒消費者續約，並在自動續約後另提供14天取消期。歐盟各國及美國加州也都修法，要求業者在續約前告知、取得明確同意，並降低取消門檻

自動續約難取消

根據《BBC》報導，企業常透過免費試用、優惠價格等吸引消費者訂閱服務，但消費者若未在特定的期限內取消，服務便會自動續約並扣款。

有些服務續約後的價格還可能更高昂，並往往以複雜流程或不明顯資訊讓消費者難以取消訂閱。如錯過取消期限，使用者就不得不透過註銷金融卡等方式終止扣款。

各國立法規範

根據《路透社》報導，英國目前約有近1000萬筆消費者不想要的訂閱，因此推出訂閱新規範，要求業者須在試用結束或自動續約前提醒消費者，並在自動續約後提供14天的取消緩衝期。新規將於將於2027年初上路。

除了英國，其他國家也已陸續收緊訂閱規範：歐盟於今年6月要求業者提供線上「撤回按鈕」美國加州則強化自動續約法，要求業者取得消費者明確同意並保留同意紀錄，及提供簡便取消方式。各國修法皆旨在要求業者在續約前告知、取得明確同意並降低取消門檻。

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修法 英國 門檻 委內瑞拉 強震 歐盟

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