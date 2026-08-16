與中國模式漸行漸遠 越南經濟改向韓國財閥模式學習

過去越南在經濟布局上普遍被認為「摸著中國過河」，學習中國開發軌跡。然而專家認為，近年隨著民營企業重要性躍升，越南與中國模式分道揚鑣，改借鏡韓國的「財閥」模式，大力培養本土民營集團，以提升產業鏈地位。

車水馬龍的河內市區，街上滿是越南最大企業集團Vingroup旗下的VinFast汽車；一旁高級住宅區與別墅，則是Vinhomes的手筆。

目前如火如荼進行的「河內大都更」，許多基礎建設開發項目背後都是Vingroup承包，例如價值數十億美元、連接河內與東北下龍灣的高鐵計畫，也是由Vingroup 旗下的VinSpeed，搭配德國西門子交通集團（Siemens Mobility）負責。

●不再摸著中國過河 與中國模式漸行漸遠

越南經濟發展模式過去常被形容為「摸著中國過河」，核心在於「共產黨一黨政治集權結合市場經濟」，並學習中國實行類似的「革新開放」（Đổimới）政策。

政經分離、土地國有、國有企業主導，繼承中國「世界工廠」路線等，越南經濟改革大約比中國晚了10年，許多政策工具與法規常都被視為參考中國走過的路逐步調整。

在中國模式下，大型基建合約都會交由國有企業，越南過去也高度依賴國營企業推動經濟成長，但部分企業最終背負了沉重的債務，並深陷貪污醜聞。

因此，越南將高鐵委託Vingroup這家本土工業民營集團標誌了象徵性的政策轉變。

這也有跡可循，越共中央政治局去年5月頒布第68號決議首次在官方文件中將民營經濟提升為越南經濟的「最重要推動力」。此前，民營企業多被定位為「重要動力」或「補充力量」，被越南經濟學界視為民營經濟發展的歷史性轉折點。

決議希望在2030年前將私人企業數量翻倍，達200萬家，同時要求「消除對民營經濟的過時觀念、態度和偏見」，保障私有產權、商業自由與公平競爭權。

這很大程度上與近年中國的經濟路線呈現了顯著的「分道揚鑣」。雖然兩國同為共產黨執政、同走過「從計劃經濟向市場經濟轉型」的改革道路，但近年面對經濟結構調整時，兩者選擇的方向剛好相反。

●改學韓國本土財閥體系 越南培養本土龍頭集團

英國「金融時報」（Financial Times）11日一篇分析報導指出，作為全面改革的一部分，越南數十年來最有權勢的領導人蘇林（To Lam）正試圖複製「韓國的財閥模式」，打造國家級龍頭企業，優先考慮讓這些企業承接大型項目，並提供土地和融資管道。

亞洲開發銀行的阮伯雄（Nguyen Ba Hung）向該報表示，「第68號決議增強了私營部門投資長期資產（例如基礎設施）的信心，似乎借鑑了韓國財閥模式」。

金融時報寫道，自1960年代以來，財閥系統是韓國快速工業化、創下「漢江奇蹟」的關鍵。首爾透過激勵措施、低成本融資和稅制優惠，鼓勵發展家族式、多角化、出口導向的企業集團，改變了韓國經濟格局。

受多年外資驅動快速成長，越南是美中貿易戰的最大受益者之一，許多生產線因此從中國轉移至此，如今美國已占越南出口總額的近1/3。

然中國模式有其限制。越南企圖擺脫「中等收入陷阱」，不願再做「越南製造」的世界組裝廠，盼透過科技轉型，從產業鏈底層翻身。為了變自身過度依賴出口和外國直接投資的經濟模式，分析師指出，河內正學習韓國，致力打造本土企業巨頭。

去年私部門已占越南整體國內生產毛額（GDP）的一半，而公部門則為21%。除了Vingroup外，越南最大汽車製造與綜合機械工業企業長海集團（THACO）、鋼鐵製造商和發集團（Hoa PhatGroup）和電信科技龍頭FPT也是潛在財閥。

●韓國財閥模式恐不利中小企業 重點在執行力

據世界銀行統計，從2025年到2026年4月，越南頒布超過86項法律和300項法令，以精簡官僚機構並消除監管障礙。

惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下研究機構 BMI亞洲國家風險資深分析師Jian Xin Heng告訴金融時報，越南經濟弱點第一在於生產力成長率低迷，另一個則是公部門在經濟活動中扮演的角色過重。河內的這一連串改革，便是為了解決經濟長期結構性缺陷。

儘管分析家一致認為有必要賦予私部門更多權力，但有些人指出，越南的龍頭企業可能會面臨與韓國財閥相同的挑戰。

阮伯雄表示：「扶持少數龍頭企業發揮領導作用是合理的。但同時，它們很可能在國內市場形成自然壟斷，規模較小的企業可能難以從中受益。」Jian XinHeng則說，若補貼和政府支持流向錯誤方向，將會浪費公共資源。

世界銀行在5月報告中指出，越南政策方向整體上正確，但執行力是否能跟上，則是更困難的問題。