聽新聞
0:00 / 0:00
輝達傳30億美元注資 助OpenAI設運算中心
科技媒體The Information今天引述知情人士報導，輝達（Nvidia）正洽談向SB Energy投資高達30億美元。這家日本軟銀集團（SoftBank）旗下子公司目前正在美國俄亥俄州為OpenAI開發大型資料中心專案。
路透社援引The Information報導指出，這項擬議投資是輝達與OpenAI及SB Energy就提供約1000億美元信貸支援俄亥俄州規劃資料中心園區的協商內容之一。
報導指出，輝達曾討論在俄亥俄專案簽約時先投資15億美元，剩下的15億美元則於SB Energy規劃首次公開募股（IPO）時投入。
報導並提及，SB Energy估計最快於下個月公開上市，並在首次公開募股中募資至少50億美元。
SB Energy同時獲得OpenAI策略支持，專注於大型電力與資料中心基礎設施開發。該公司成立於2019年，目前正積極擴建數座資料中心園區，以因應日益成長的人工智慧（AI）運算需求。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，輝達已調整支援OpenAI俄亥俄州資料中心專案的計畫，首期提供的擔保金額預計將在1200億美元以下，低於先前討論的2500億美元規模。
路透社無法立即核實此一報導，輝達與SB Energy在正常辦公時間外未立即回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。