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輝達對OpenAI融資擔保砍半！額度降至1,200億美元以下 最快近期簽署協議

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
輝達對OpenAI俄州大型資料中心園區的融資擔保減半，降至1,200億美元。（路透）
輝達對OpenAI俄州大型資料中心園區的融資擔保減半，降至1,200億美元。（路透）

美媒引述知情人士報導，輝達NVIDIA）和OpenAI即將就俄亥俄州大型資料中心園區的融資安排達成協議，不過雙方已調整交易架構，輝達為初期建置計畫提供的擔保僅一半，而非涵蓋全部計畫。

知情人士說，調整後的方案將輝達的財務擔保額度從2,500億美元降至不到1,200億美元，此舉是為因應投資人對輝達承擔風險的疑慮。輝達正利用自身財務實力支撐人工智慧（AI）晶片需求，因此投資人擔心公司承擔過多風險。雙方最快可能近期簽署協議。

據報導，目前討論中的方案是，輝達將為第一階段、用電容量約5GW的部分提供財務擔保，之後再決定是否以及如何為剩餘部分提供融資。消息人士透露，OpenAI仍在與SB Energy磋商，預計未來幾天內簽署租用整個10GW資料中心計畫的具約束力租約。

日本軟銀集團（SoftBank）旗下子公司SB Energy負責開發這座10GW資料中心基地，這將是目前已宣布規模最大的資料中心計畫。

報導指，輝達最初提供的擔保將涵蓋資料中心租約及建設所需債務，以讓貸款機構更確信計畫融資有保障，進而降低借貸成本。輝達也正與OpenAI洽談另一項晶片融資安排，用於支付OpenAI採購晶片的費用，整個計畫的晶片採購金額可能高達3,500億美元。該計畫所需電力由美國政府掌控，並由日本依近期達成的貿易協議另行提供資金。

消息人士表示，高盛（Goldman Sachs）擔任SB Energy的財務顧問，摩根士丹利（Morgan Stanley）則擔任輝達的財務顧問。

輝達本周宣布，將與阿波羅全球管理公司、黑石集團、貝萊德、Brookfield、高盛及KKR集團合作成立運算融資平台，目標是在未來幾年內投入逾5,000億美元外部資本，以「具吸引力的利率」為晶片採購提供融資。

輝達 OpenAI 晶片 額度 NVIDIA

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