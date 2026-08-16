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波克夏加碼Alphabet股票

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

波克夏公司在執行長亞伯掌舵下，第2季增持Google母公司Alphabet股票，也加碼買進住宅建商股及航空股。

波克夏14日呈報監管機關的文件顯示，第2季Alphabet持股數躍增83%，達到1.06億股，價值約380億美元。波克夏去年才首次買進Alphabet股票，如今已成為第三大持股。其他前五名持股還包括：蘋果、美國運通、可口可樂和美國銀行（BofA），持股數不變。

增持Alphabet股票，主要反映6月初一筆私募股票認購交易。當時Alphabet為籌資支應投資AI資料中心與算力之需，宣布發行800億美元新股，波克夏同意認購100億美元股票。

波克夏也擴大投資住宅建商股，包括新增霍頓（DR Horton）這一檔股（之前曾持有但去年出清），並加碼買進Lennar股票。波克夏7月剛以68億美元現金收購建商Taylor Morrison。

Alphabet 波克夏 股票

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