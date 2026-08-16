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SpaceX 躍輝達第二大持股
輝達（NVIDIA）14日公布，截至第2季底，持有馬斯克旗下SpaceX股票價值約210億美元。
輝達向美國證管會（SEC）呈交的申報文件顯示，持有SpaceX約1.228億股A股。SpaceX今年6月掛牌上市，第2季底股價為170.86美元，輝達當時持股市值達約210億美元。
不過，SpaceX周五下跌0.9%，收在140美元，輝達持股市值已降至約172億美元。這是輝達僅次於英特爾的第二大持股。輝達持有的英特爾股份目前市值約220億美元，低於第2季底的300億美元，但相較不到一年前投入的50億美元，報酬仍相當可觀。
FactSet資料顯示，輝達是SpaceX第六大股東。馬斯克持股市值約8,500億美元，遠高於其他股東；Alphabet以約780億美元排名第二。
CNBC引述知情人士指出，輝達今年1月參與xAI規模200億美元的募資，當時輝達投入100億美元。SpaceX 在2月以1.25兆美元收購xAI，使輝達轉而持有SpaceX股份。
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