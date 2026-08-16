13F報告出爐 台積電ADR籌碼大換手！機構法人對產業看法分歧

機構法人在14日最後期限前依規定向美國證管會（SEC）呈交第2季13F持股報告，大致可看出市場買賣力道呈現拉鋸，對產業未來缺乏明顯共識，其中台積電多空分歧，獲Third Point大幅增持，軟銀、老虎全球基金降低持股。

茲列七重點如下：

一、機構對科技股缺乏一致看法

路透分析6,371家退休基金、避險基金及資產管理業者提交的13F申報資料，發現44%機構減持科技七雄，42%則新建或增持部位，差距不大。軟體股也類似，顯示市場並未形成一致。

半導體是科技業中相對受看好領域，48%機構買超，僅34.5%賣超。不過，AI交易已從基本面成長題材，逐漸演變成使用大量槓桿、追逐股價動能的熱門交易。

三、台積電多空分歧最具代表性

Third Point第2季大幅增持台積電ADR，同時出清輝達、博通、科磊、科林研發及VanEck半導體ETF，顯示這家基金並非全面看淡晶片業，而是把資金從先前漲幅較大的美國半導體股轉向台積電等標的。

相較之下，軟銀大幅減持台積電ADR 72%，持股從198.5萬股降至56.5萬股，市值從6.71億美元降至2.7億美元。老虎全球基金也減持台積電，同時削減微軟、輝達、Meta及Alphabet，卻增持英特爾。

四、矽谷金童高槓桿基金Q2狀況

前OpenAI研究員亞森布倫那創立的Situational Awareness，第2季末五大持股依序包括SanDisk、美光、Bloom Energy、台積電及Nebius，另持有7.45億美元CoreWeave。

該基金資產規模最高約450億美元，但相關股票7月同步重挫，迫使該基金折價把大量持股出售給城堡證券，規模降至約100億美元。

五、Appaloosa加碼科技七雄，卻提前減碼記憶體

David Tepper旗下Appaloosa把亞馬遜持股增加逾15%，Meta增加近55%，Alphabet增加近7%，並新建逾2.41億美元蘋果部位。不過，Appaloosa減持美光逾41%，並全數出清價值逾4億美元的SanDisk。

六、SpaceX成為另一個科技資金集中焦點

Alphabet 2015年投入SpaceX的9億美元，截至6月底已增值至約940億美元，報酬超過百倍，成為SpaceX最大機構股東。

哈佛大學校產基金申報的美股部位中，SpaceX占52%，是最大單一持股。哈佛同時提高亞馬遜持股，但整體科技股比重下降，顯示部分資金已從傳統科技股轉向新掛牌的SpaceX。

七、13F只是揭露Q2季底部位，未能反映7月重挫

13F揭露的是6月30日持股，並不包括空單、衍生性商品、海外股票、私人投資及信用部位，也無法反映7月市場重挫後的交易。

因此，這批資料最重要的訊息並非機構全面看多或看空科技股，而是AI資金正從齊漲階段轉向個股選擇。台積電（2330）仍獲部分大型基金加碼，但同時面臨獲利了結及槓桿交易退潮，短期股價也更易受大型部位調整影響。

艾倫資本管理公司高層主管施奈勒表示，第2季期間，從記憶體晶片到資料中心等AI相關類股，「已從基本面驅動的成長故事，轉變為高槓桿的動能交易」。7月間許多這類個股遭拋售，與其說是市場否定AI長期投資邏輯，不如說是場典型的擁擠交易平倉，並因槓桿與風險控管不足而被放大」。