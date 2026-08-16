美13F報告出爐！科技持股買賣力道相當 專家：對企業獲利看法分歧

美國最新一季的「十三Ｆ持倉報告」陸續出爐，報告顯示，多數機構投資人今年第二季對半導體、人工智慧（ＡＩ）基礎設施及大型科技股略有減碼，市場買賣力道呈現拉鋸，對產業未來缺乏明顯共識。

美國證券管理委員會（ＳＥＣ）規定，資產管理規模超過一億美元的投資機構，要在每季結束後的四十五天內揭露持股明細，也就是「十三Ｆ持倉報告」。這份報告有「美股風向球」之稱。

路透分析六三七一檔退休基金、對沖基金、財富管理機構及其他機構投資人的十三Ｆ報告發現，增持與減持的投資人數量差距不大，但是，近百分之四十四減少微軟、Meta等科技七雄持股，另有百分之四十二新建立部位或加碼，這些巨型科技股集體帶動近期多頭行情。

投資人並未揭露調整持股原因。但部分市場參與者表示，這項數據或許反映許多機構在類股建立部位的程度，而非反映對這些企業基本面的展望，這或許有助於解釋近期市場動能的轉變。

對沖基金OnyxPoint Global Management創辦人霍桑札德表示，「當買進與賣出如此相近時，對我們來說代表市場缺乏共識。」沒人會質疑ＡＩ產業的資本支出規模，但市場對於哪些公司會獲利，看法分歧，這也造成前景不確定性。

數據顯示，截至第二季末，機構投資人對半導體類股仍看多，向ＳＥＣ申報的基金中，百分之四十八為淨買方，僅百分之卅四點五為淨賣方。

另一家備受市場關注的對沖基金「老虎環球管理公司」，揭露減持「科技七雄」個股，並大砍谷歌母公司Alphabet持股百分之四十五點四，減碼至五八○萬股。它同時也減持台積電、軟銀，卻選擇加碼英特爾。

艾倫資本管理公司高層主管施奈勒表示，第二季期間，從記憶體晶片到資料中心等ＡＩ相關類股，「已從基本面驅動的成長故事，轉變為高槓桿的動能交易」，七月間許多這類個股遭拋售，「與其說是市場否定ＡＩ的長期投資邏輯，不如說是一場典型的擁擠交易平倉，並因槓桿與風險控管不足而被放大」。