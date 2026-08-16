聽新聞
0:00 / 0:00

美13F報告出爐！科技持股買賣力道相當 專家：對企業獲利看法分歧

聯合報／ 國際中心／綜合報導
最新13F文件顯示，對沖基金「老虎環球管理公司」揭露減持「科技七雄」個股，同時也減持台積電、軟銀，卻選擇加碼英特爾。路透
最新13F文件顯示，對沖基金「老虎環球管理公司」揭露減持「科技七雄」個股，同時也減持台積電、軟銀，卻選擇加碼英特爾。路透

美國最新一季的「十三Ｆ持倉報告」陸續出爐，報告顯示，多數機構投資人今年第二季對半導體、人工智慧（ＡＩ）基礎設施及大型科技股略有減碼，市場買賣力道呈現拉鋸，對產業未來缺乏明顯共識。

美國證券管理委員會（ＳＥＣ）規定，資產管理規模超過一億美元的投資機構，要在每季結束後的四十五天內揭露持股明細，也就是「十三Ｆ持倉報告」。這份報告有「美股風向球」之稱。

路透分析六三七一檔退休基金、對沖基金、財富管理機構及其他機構投資人的十三Ｆ報告發現，增持與減持的投資人數量差距不大，但是，近百分之四十四減少微軟、Meta等科技七雄持股，另有百分之四十二新建立部位或加碼，這些巨型科技股集體帶動近期多頭行情。

投資人並未揭露調整持股原因。但部分市場參與者表示，這項數據或許反映許多機構在類股建立部位的程度，而非反映對這些企業基本面的展望，這或許有助於解釋近期市場動能的轉變。

對沖基金OnyxPoint Global Management創辦人霍桑札德表示，「當買進與賣出如此相近時，對我們來說代表市場缺乏共識。」沒人會質疑ＡＩ產業的資本支出規模，但市場對於哪些公司會獲利，看法分歧，這也造成前景不確定性。

數據顯示，截至第二季末，機構投資人對半導體類股仍看多，向ＳＥＣ申報的基金中，百分之四十八為淨買方，僅百分之卅四點五為淨賣方。

另一家備受市場關注的對沖基金「老虎環球管理公司」，揭露減持「科技七雄」個股，並大砍谷歌母公司Alphabet持股百分之四十五點四，減碼至五八○萬股。它同時也減持台積電、軟銀，卻選擇加碼英特爾。

艾倫資本管理公司高層主管施奈勒表示，第二季期間，從記憶體晶片到資料中心等ＡＩ相關類股，「已從基本面驅動的成長故事，轉變為高槓桿的動能交易」，七月間許多這類個股遭拋售，「與其說是市場否定ＡＩ的長期投資邏輯，不如說是一場典型的擁擠交易平倉，並因槓桿與風險控管不足而被放大」。

科技 半導體 基金 美股

延伸閱讀

美機構第2季科技股大換手 台積電加減碼分歧｜八大重點一次看

台積電ADR陷多空分歧 下周開盤前先回顧這五件國際大事

錯押亞股方向和AI基金 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

美股ETF 長線買點到

相關新聞

中歐北極航線「常態化營運」 冰上絲綢之路較行經蘇伊士運河縮短一半航程

在近年積極開拓「冰上絲綢之路」的背景下，中國大陸昨（15）日開通經由北極到歐洲的常態化航線，較傳統經由蘇伊士運河航線縮短一半航程，並可規避航道擁堵、地緣擾動風險。

日銀最快9月升息 日圓有機會走升？

為阻止日本政府賣美債，美國罕見與日本協防日圓匯率，日圓匯價貶勢止步一六四兌一美元，短期內回升至一五五至一六○之間震盪，日圓對台幣的甜甜價已甜到蛀牙，不少台灣人從○點二五元一路買到○點二元，累積已達數百萬甚至數千萬日圓在手，如何不在匯率操作上慘賠？專家建議，投資日圓級別的共同基金或ＥＴＦ（指數股票型基金），慢慢彌補匯率損失。

弱勢日圓出口紅利下降 日本國內通膨壓力日增

日本過去長期被視為出口導向經濟體，日圓貶值會讓日本企業開心，因為日圓貶值可以帶來出口競爭力。不過，隨著日本企業的生產基地逐漸移往海外，日圓貶值所帶來的效益已經開始縮小。

美13F報告出爐！科技持股買賣力道相當 專家：對企業獲利看法分歧

美國最新一季的「十三Ｆ持倉報告」陸續出爐，報告顯示，多數機構投資人今年第二季對半導體、人工智慧（ＡＩ）基礎設施及大型科技股略有減碼，市場買賣力道呈現拉鋸，對產業未來缺乏明顯共識。

美國民生消費意外轉弱 美股高點回落

美國消費數據意外下滑，美國股市十四日從歷史高點回落。未來一周須關注零售業者陸續公布的業績，是否透露美國經濟可能比預期弱的跡象。至於半導體股能否續漲，則須觀察輝達月底財報能否支撐目前價位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。