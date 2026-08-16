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弱勢日圓出口紅利下降 日本國內通膨壓力日增

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

日本過去長期被視為出口導向經濟體，日圓貶值會讓日本企業開心，因為日圓貶值可以帶來出口競爭力。不過，隨著日本企業的生產基地逐漸移往海外，日圓貶值所帶來的效益已經開始縮小。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文指出，很多日本企業已將生產基地移往海外。以大型企業為例，生產布局已經有相當部分在東南亞、泰國、馬來西亞，甚至移到北美，而且這一波又因為關稅壓力而不得不去美國設廠、增加投資。因此，日圓貶值的好處對日本企業而言已愈來愈縮小，不再是過去「日圓貶值、出口企業受惠」的單純邏輯。

除了企業生產基地海外化，日本國內資金也持續往海外移動。張繼文指出，由於日本國內利率偏低，日本人不只投資日股或日債，也會購買美國國債、美國股票及海外基金，這類資金多屬長期配置，除非投資人贖回，或海外市場出現重大崩盤，否則通常不會因日圓短期升值而快速回流。資金匯出去之後通常不會立即回來，因此也成為日圓長期偏弱的因素。

相反地，日圓貶值對日本國內影響卻愈來愈直接。日本能源高度依賴進口，原油進口價格對日本貿易帳影響很大，當日圓持續貶值，原油等進口商品的成本就會增加，進一步對日本國內形成通膨壓力。

張繼文表示，日本過去長期處於通縮環境，從負百分之一、負百分之二環境，變成現在百分之二左右的通膨，對日本民眾而言是很大的衝擊，雖然百分之二的通膨水準，看在通膨曾高達百分之八、現在仍有百分之三點四的美國人眼裡算不上什麼，但日本可是從通縮變成通膨百分之二，改變很大，因此日本民眾對物價上漲也相當不滿。不論是日本企業還是民眾，對日圓貶值的感受，已和過去不相同。

現在日本真正需要處理的，恐怕已經不只是出口，而是通膨、民眾購買力及利差交易帶來的共同壓力。張繼文認為，純粹讓日圓貶值、維持低利率的思考已開始被扭轉，日本升息以縮小美日利差，也將成為後續日圓走勢的重要關鍵。

日圓 日本 通膨

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