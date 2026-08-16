日銀最快9月升息 日圓有機會走升？

為阻止日本政府賣美債，美國罕見與日本協防日圓匯率，日圓匯價貶勢止步一六四兌一美元，短期內回升至一五五至一六○之間震盪，日圓對台幣的甜甜價已甜到蛀牙，不少台灣人從○點二五元一路買到○點二元，累積已達數百萬甚至數千萬日圓在手，如何不在匯率操作上慘賠？專家建議，投資日圓級別的共同基金或ＥＴＦ（指數股票型基金），慢慢彌補匯率損失。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文指出，日圓短期走勢關鍵仍在美日利差，若日本升息速度加快，美元利率維持不動、甚至出現降息，即可使兩國利差縮小，只要套利空間一縮減，日圓的貶值壓力就有機會減輕。

張繼文預期，日本銀行（央行）未來半年內的升息機會偏高，且可能出現兩次，一次最快九月或十月即可見到，第二次則是明年一月再升一次。日本政策利率現在是百分之一，即使升至百分之一點二五，實質利率仍為負，因此他認為日本政府仍有逐步升息的必要，至少讓實質利率為零，而不是負值。

日本升息循環的利率終點，去年市場經濟學家預測是百分之一至百分之一點二五，但現在已修正為百分之一點七五至百分之二，提高七十五個基準點，張繼文表示，除非國際油價又回到每桶五、六十美元，否則日本通膨壓力仍然很大，「日本升息應該會升到不能升為止」，經濟走弱、消費力道不足時，才會是日本政府升息的終點。

回到日圓對美元匯率，張繼文認為，短期三至六個月，日圓兌美元可能維持在一五五至一六五區間震盪，一六四至一六五附近被視為是日銀與美國財政部可能干預的敏感區域。真正要看到日圓趨勢明顯扭轉，關鍵仍是日本升息速度能否加快，以及美國利率是否能夠穩住。

富邦投顧董事長陳奕光認為，一六四日圓兌一美元應該是日美聯手的防線，若要讓日圓回到升值軌道，九月勢必要升息，且機率應該很高，日圓貶值造成購買力下降，輸入性通膨偏高，持續貶值不利於通膨控制，預估日圓匯率近期區間應該會在一五五至一六四日圓兌一美元之間波動。

日本一直是台灣人出國旅行首選之地，疫情之前，日圓對台幣匯率還有○點三，疫情期間，日圓開始貶值走勢，貶至一日圓兌○點二五元台幣時，大家開始覺得日圓很好買，加上疫情後報復性出國潮，日圓又買得更多，不少人一路買進到○點二元價位，愈低愈想買。

累積多年的買進日圓操作，導致滿手日幣，與其閒置在帳戶中，或是現鈔壓箱底，不如投資日圓級別的基金，進階參與日本股市或全球股債市。張繼文建議，投資人不妨考慮日圓計價、具有收益的投資商品，讓手上的日圓不只是放著等待升值。