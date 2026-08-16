Anthropic上季營收增1.4倍

正在積極準備首次公開發行股票（IPO）的人工智慧（AI）新創公司Anthropic，告訴潛在投資人，公司第2季營收已突破115億美元，是去年同期的14倍多，也比第1季增加逾1.4倍。

彭博新聞看到的文件顯示，Anthropic說，公司上季調整後的營業利益已經轉正。今年第1季營收為47.3億美元，去年第2季時則是只有7.87億美元。這些都是初步算出的數字，詳細的帳務仍在處理，最後可能還會有些變動。

兩位知情人士則是對路透表示，Anthropic預測到2028年時，公司全年營收可介於1,900億至2,000億美元區間。

這個兩年後的營收預測金額，據說是投銀進行IPO估值的參考基礎。

Anthropic在5月時，已經達到逾470億美元的年化營收速度。競爭對手OpenAI則是超過400億美元。

彭博先前曾經報導，Anthropic委託摩根士丹利、高盛、摩根大通等投銀辦理IPO，已悄悄遞出掛牌上市申請。現在公司正密集與潛在投資人開會，說明營運狀況。

一旦Anthropic在今年秋季IPO，就會搶先長期競爭者OpenAI，也會比希望能在今年上市的陸企DeepSeek，更快在公開市場掛牌。

另外，OpenAI於14日與投資人舉行會議，財務長佛萊爾（Sarah Friar）大力宣傳該公司在企業業務方面的成長，並透露企業營收已超過由ChatGPT主導的消費者業務。