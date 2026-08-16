華爾街預期Fed可能停買短債到10月

在聯準會（Fed）表示，暫時不會買進任何國庫券後，華爾街策略師正在調整他們對Fed未來每月購買短債規模的預期。

這是Fed自去年12月開始「準備金管理購買」（RMP）計畫以來，首次暫停，並將維持到9月14日止。Fed表示，仍計劃在這段時間花費約170億美元在再投資購買。

這項舉措讓大多預期Fed將維持每月RMP規模在100億美元的策略師大感意外，美國銀行（BofA）甚至原本預期可能擴大規模至150億美元。如今，來自美銀、富國銀行和道明證券的策略師，都預期RMP計畫將至少暫停至10月。

美銀策略師14日報告表示，「Fed決定把RMP規模降至零，顯示其對累積的方便資金的審慎看待。我們如今預期9月的購債規模為零，今年剩下月份為100億美元，但有可能減少」。

暫停購買短債，暗示Fed對融資市場的順暢具有信心，儘管政府現金餘額的擴大會造成流動性枯竭威脅。槓桿基差交易的大幅減少、貨幣市場基金資產接近紀錄新高、基金的加權平均到期日縮短，以及券商資產負債表能力增強，都為較寬鬆的融資情勢提供支撐。