中歐北極航線「常態化營運」 冰上絲綢之路較行經蘇伊士運河縮短一半航程

在近年積極開拓「冰上絲綢之路」的背景下，中國大陸昨（15）日開通經由北極到歐洲的常態化航線，較傳統經由蘇伊士運河航線縮短一半航程，並可規避航道擁堵、地緣擾動風險。

綜合中國航務周刊、中國水運報等消息，大陸海杰航運旗下「杜拜塔」輪昨天在浙江寧波舟山港穿山港區貨櫃碼頭裝箱，標誌著寧波舟山港中歐北極貨櫃航線（中歐北極快航）正式邁入夏季通航季周班運營階段，自昨天起持續到10月，每周將從寧波出發經北極到歐洲，共八個航次。

今年度中歐北極快航首航船舶，在大陸出境後，將依次停靠英國菲力斯杜、荷蘭鹿特丹、德國漢堡、波蘭格丁尼亞等北歐及波羅的海核心港口。

本航次裝載儲能櫃、動力電池、太陽能元件、新能源零組件等高附加值熱敏貨物，貨源來自長三角地區，對準歐洲市場旺季出口交付需求。

去年9月22日，寧波舟山港至菲力斯杜港「中歐北極快航」完成首次試航。船舶全程穿越北極東北航道，單程航行20天抵達英國港口，傳統的蘇伊士運河航線則需要40天左右。經過一年籌備，如今則開啟常態化營運。

海杰航運表示，這條航線較傳統蘇伊士運河航線縮短近半航程，可規避航道擁堵、地緣擾動風險。同時，固定班期實現穩定運力投放、將北極航道從試驗性航次轉化為可選擇的商業物流產品。

中歐北極快航具備運輸時效相對更優、可規避地緣高危海域、天然低溫適合新能源熱敏貨物、碳排放較低等特點，為市場提供新的物流選項。

受北極自然冰情約束，中歐北極快航年度通航時間集中在7月至10月。

海杰航運已投入七艘冰區加強型船舶，部分船舶還採用LNG動力。該航線中長期計畫實施每年四個月穩定通航，持續升級極地航行軟硬體配套，逐步拓寬通航時長，並以常態化中歐北極快航為基礎，持續服務中歐貿易穩定發展。