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消費數據意外下滑 美股四大指數走跌…本周盯零售業財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國消費數據意外轉弱，美股上周五從歷史高點回落。（路透）
美國消費數據意外轉弱，美股上周五從歷史高點回落。（路透）

美國消費數據意外下滑，美國股市14日從歷史高點回落。未來一周須關注零售業者陸續公布的業績，是否透露美國經濟可能比預期弱的跡象。至於半導體股能否續漲，則須觀察輝達（NVIDIA）月底發布的財報能否支撐目前的偏高價位。

道瓊工業指數14日下跌約108點，跌幅0.2%；標普500指數下跌0.2%，從前一天創下歷史新高回落；那斯達克綜合指數下跌0.3%。三大指數一周下來漲跌互見。標普500指數上漲0.4%，連三周收紅，寫下5月以來最長周線漲勢；那斯達克上漲0.1%，道瓊則下跌0.6%。

費城半導體指數14日跌0.3%，台積電ADR跌近1%，周線各漲0.5%和1.5%。 應材年度第3季營收和淨利均較去年同期成長，股價仍大跌5%，可見AI和晶片設備類股目前不只需要業績成長，還須大幅超越投資人高標期待，才能支撐股價。

美國8月密西根大學消費者信心指數初值降至51，低於市場預估的55；7月零售銷售更寫下一年多來最大降幅。就業、通膨和消費數據同步降溫，使交易者推算Fed 9月維持利率不變的機率增至近70%，高於一周前的56%。

不過，經濟轉弱也使投資人開始擔心企業獲利。美國經濟高度仰賴民間消費，如果消費支出大幅放緩，終究可能拖累企業營收及股市。

eToro分析師肯威爾（Bret Kenwell）表示，投資人可得當心，期待的結果未必真是好事。以經濟疲弱作為避免升息1碼的代價不低，美國經濟若要保持韌性，消費者也必須撐得住。

市場本周將關注類比晶片業者亞德諾半導體（Analog Devices）財報，觀察工業、汽車及消費電子晶片需求；下周則觀察輝達財報（26日盤後），則是檢驗AI算力需求、資料中心支出及整體半導體行情的關鍵。

消費面也將接受考驗。沃爾瑪、Target、家得寶、Lowe’s及TJX等大型零售商本周公布財報，可望進一步說明高油價和通膨如何影響美國家庭。市場尤其關注高所得消費者能否繼續支撐經濟，以及低所得家庭的壓力是否進一步惡化。

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