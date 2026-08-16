川普反對蘋果買陸製記憶體 盧特尼克：已明確表達立場

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普政府不希望蘋果（Apple）採購中國大陸記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不這麼做。

盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國大陸製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」

據了解，蘋果正測試長鑫科技及長江存儲的晶片，可能用於大陸銷售的產品。

美國規定，企業向這兩家公司提供產品資料前須取得許可，因此客製化晶片可能受限制；但蘋果仍可採購現成產品，並和業者議價。

蘋果營運長薩比汗（Sabih Khan）不願證實該公司正在測試大陸晶片，但表示供應短缺規模龐大，「不得不評估所有選項」，包括要求現有供應商擴大美國產能。他也指出，記憶體需要客製化的程度不高。

美光已要求川普政府阻止蘋果採用大陸晶片，主張此舉會傷害美國生產及半導體製造回流目標。紐約州、印第安納州及愛達荷州多位參議員也致函蘋果執行長庫克，要求不要和大陸業者合作。

川普政府正持續施壓蘋果把更多供應鏈移回美國。蘋果雖已承諾採購美國製晶片，並在德州增加Mac mini組裝線，但主要供應鏈仍集中於亞洲。