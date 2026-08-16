美中AI賽 華府要求「選邊站」擬告知數十個國家

美國正準備要求數十個國家，若加入由中國大陸主導的「世界人工智慧合作組織」，將被排除在由美方主導的人工智慧（AI）聯盟「矽盛世」（Pax Silica）外。

路透根據所取得文件，加上匿名美國官員消息指出，美國正準備告知數十個國家，必須在美國與中國的AI競賽中選邊。如果加入北京主導的競爭性架構，就將被排除在華府倡議的聯盟外。

這份由美國國務院起草的信函，收件對象是美國「AI機會聲明」35個簽署方，其中包括不具約束力的「矽盛世」成員，以及其他願意與美國協調合作的國家。

美國去年推出的AI聯盟「矽盛世」，旨在確保AI模型、半導體與關鍵礦物的供應鏈安全。

中國大陸7月成立「世界AI合作組織」，藉由推廣中國的開放權重技術，挑戰美國在AI發展領域的地位。

約有20多國已加入「矽盛世」，包括日本、澳洲、韓國等美國親密盟友。華府6月還大力宣傳哈薩克成為中亞首個加入「矽盛世」國家，並強調當地蘊藏大量關鍵礦物。

哈薩克是目前唯一同時加入美中兩大倡議陣營的國家，華府對此有所警覺。國務院草稿寫道：「同時加入所有陣營，等於什麼都沒參加。簽署矽盛世宣言不只是加入會員，更是項承諾。」

國務院雖未點名中國，但信中敦促各國在AI議題「審慎抉擇」，並稱此承諾不能與其他內容重複，但目標又與美方衝突的倡議並存。

美國在先進AI競賽中施壓各國選邊站，目的在斷絕中國取得相關資源管道，因為這類AI可能被用於謀取軍事或經濟優勢。

美中爭奪科技領導地位已來到關鍵時刻。中國的開放權重模型正迅速趕上美企（如OpenAI與Anthropic）開發的專有系統。

要求匿名的美國官員表示，起草這封信函是為明確表達只能二選一的立場。

官員表示，很難想像一個國家要如何在某個技術生態系中，一方面將自己定位為值得信賴的夥伴，另方面又同時加入由中國設計、旨在與美方競爭之倡議陣營。

美國國務院表示，不評論「據稱遭洩露的內部文件」；中國及哈薩克駐美大使館則未立即回應置評請求。