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如何解釋？韓股下跌反撐起韓元 南韓股匯市罕見怪異負相關

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
匯市交易員看盤，螢幕顯示南韓股、匯市14日盤中報價。美聯社
匯市交易員看盤，螢幕顯示南韓股、匯市14日盤中報價。美聯社

南韓金融市場今年發生一件怪事：股市行情走勢竟然與匯市南轅北轍。

人工智慧（AI）投資熱潮激勵南韓半導體股大漲，帶飛Kospi股價指數，貿易順差也創新高。照理說，這也會帶動本幣強勁升值。但韓元卻在6月間貶到2008年全球金融海嘯以來最弱價位，淪為2026上半年表現最差的亞幣。

下半年情勢又大逆轉。投資人對股價飆漲的AI概念股愈來愈忐忑不安，導致高槓桿、集中化嚴重的南韓股市首當其衝。Kospi隨之暴跌，從6月高峰到7月低谷摔落44%。同時，韓元卻猛然躍起，自7月初以來對美元已勁升9%，7月表現在全球貨幣當中名列前茅。

Kopsi賣壓狂湧竟有助於托舉韓元，這種「股市下跌反而撐起幣值」的情況很罕見。

這是因為，韓股飆漲觸動獲利回吐，使韓元貶破與基本面相稱的價位。全球基金經理人趁Kopsi狂飆時獲利了結，賣出韓股，並且把售股利得兌換回美元，可在巨額外資流出得到驗證。股價從高檔崩落，逼得市場去槓桿化，已翻轉那種壓力。

此外，南韓當局兩周前罕見地干預匯市，賣出美元，也是韓元回升的一股推力，儘管干預效果通常為時短暫。

金融時報評論指出，韓元最近升值趨勢可望後繼有力，理由有二：

一、南韓與美國之間的利率差距正逐漸縮小。南韓央行上個月升息，是逾三年來首次調升利率，而且表示可能持續緊縮，以因應通膨壓力升高。

二、AI榮景與三星、SK海力士事業蒸蒸日上。SK海力士剛完成史上規模最大的外國企業在美國上市行動，並表明大多數收益將用於國內投資。三星也宣布為期數年、總值上兆美元的國內AI基建投資計畫，這也意味著往後會持續脫售美元。

如同韓股，韓元的價位也日益回歸基本面。

韓股 韓元 南韓 匯率

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