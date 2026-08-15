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泰國布局人工智慧 泰達電聚焦AI與資料中心

中央社／ 曼谷15日專電

泰達電昨天舉辦產業高峰會，聚焦AI、電力基礎建設、資料中心與工業自動化等議題，表示AI與資料中心已成為公司成長的主要引擎。泰國工業部長沃拉伍致詞表示，政府發展AI必須與產學界合作，並加速提升勞工技能。

泰叻報（Thairath）今天報導，泰達電14日舉行年度產業高峰會，主題為「推進泰國基礎建設，迎接AI與電氣化演進」，討論AI、自動化及先進能源技術在推動泰國基礎建設與產業發展中的角色。

泰達電為台達電重要子公司，在泰國證券交易所上市。該高峰會吸引逾200名政府官員、企業高層及科技專家參與。

據報導，泰國工業部長沃拉伍（Varawut Silpa-archa）致詞時表示，泰國邁向AI、電氣化與智慧工業時代，不可能僅靠政府或企業單方面完成，必須結合政府、產業、學術機構與企業家的共同合作，並加速提升勞工技能，才能推動未來產業發展。

沃拉伍表示，AI代表泰國邁向高附加價值產業的機會，包括先進半導體封裝、晶片設計、工業自動化及資料基礎設施等領域，但若過度依賴進口，科技成果將集中於少數產業。因此，政策重點是提升本土供應鏈、中小企業與技術人才能力。

報導提到，沃拉伍聚焦農業的AI發展，表示農業不只是另一個經濟部門，而是國家安全的基礎。

他表示，泰國應運用土地、水資源、農業知識及生產能力，結合AI、自動化、物聯網及生物科技，推動傳統農業升級為高附加價值的農食與農業科技產業。

泰達電執行長鄭平表示，泰國具備完善的製造生態系、支持產業發展的政策及持續成長的高技能勞動力，有能力把握數位技術與電氣化發展帶來的機會。

他指出，AI與資料中心已成為泰達電成長的主要引擎，相關業務過去僅占總營收約20%至30%，目前已提升至50%至60%。

另外，高峰會也邀請輝達亞太技術專家兼總監埃蒂坎（Ettikan Kandasamy Karuppiah），發表題為「幫助泰國下一世代AI基礎設施發展」的演講，談論有關AI基礎設施的持續發展，如何需要更有效率的能源利用、永續性及負責任的創新。

IBM泰國董事總經理暨技術主管阿諾泰（AnothaiWettayakorn）的專題演講，則談到AI基礎建設、企業轉型及量子運算等議題。

泰國 人工智慧 布局

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