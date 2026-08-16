烏克蘭商機2／無人機強國瓦礫中誕生 從零打造供應鏈改變現代戰爭版圖

俄烏戰爭不僅改變現代戰爭模式，更重塑全球無人機供應鏈版圖。戰前幾乎沒有完整無人機產業的烏克蘭，如今一年可生產約700萬架無人機，業界更估計產能正朝1,000萬架邁進，快速躍升為全球規模最大的無人機生產基地之一。

更重要的是，戰時龐大需求正加速全球供應鏈「去中化」，讓具備半導體、電子及資通訊優勢的台灣，站上全球非紅無人機供應鏈的重要位置，可望大咬千億美元市場。

外貿協會董事長黃志芳指出，烏克蘭無人機需求快速成長，不僅帶動當地產業崛起，更創造飛控系統、感測器、通訊設備及電子零組件等龐大採購商機，全球供應鏈正圍繞戰場需求重新布局，台灣有機會承接高附加價值訂單。

俄烏戰爭爆發前，烏克蘭幾乎沒有完整的無人機產業，更談不上成熟供應鏈。然而短短數年間，在戰火催化下，烏克蘭完成從研發、製造到實戰驗證的快速躍進，建立全球成長最快的無人機生態系，也成為各國觀察未來戰爭的重要樣本。

真正改變戰場規則的，不再是坦克或戰機，而是一架架低成本、高精準、可大量部署的無人機。近一年來，烏克蘭持續利用長程無人機攻擊俄羅斯境內煉油廠、油庫及軍事基地等重要設施，攻擊範圍甚至延伸至莫斯科及聖彼得堡周邊，顯示戰場已從重裝備競爭，快速走向智慧化、無人化。

烏克蘭更將戰場變成全球最大的技術驗證平台。烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前已建立涵蓋短程、中程、長程攻擊型無人機，以及電子干擾、反制系統等完整產品布局，並透過持續實戰，加速技術迭代，形成其他國家難以複製的競爭優勢。

然而，快速擴張背後仍存在供應鏈瓶頸。全球最完整、成本最低的無人機零組件供應體系，目前仍掌握在中國手中，烏克蘭現階段使用的零組件仍高度依賴中國供應。因此，飛控系統、通訊設備、感測器等核心技術的「去中化」，已成為歐美及烏克蘭積極推動的新方向，也帶動全球非紅供應鏈快速成形。

黃志芳分析，這正是台灣最大的機會。台灣在飛控系統、紅外線感測、AI影像辨識、通訊模組及高階電子零組件等領域具備技術優勢，其中已經有台灣廠商成功打入烏克蘭飛控供應鏈，而紅外線感測設備更是目前需求最迫切的關鍵零組件之一，可望成為台廠切入全球非紅供應鏈的重要突破口。

隨著俄烏戰爭及中東衝突推升各國軍備需求，無人機已從單一軍事裝備，躍升為牽動國家安全、科技競爭與供應鏈布局的戰略產業。台灣有望憑藉電子製造與半導體優勢，在供應鏈浪潮中占據關鍵地位。