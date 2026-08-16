烏克蘭商機4／無人機零組件需求夯 貿協看見利基

俄烏戰爭持續改寫全球無人機產業版圖。烏克蘭如今不只是全球最大的無人機使用市場，更逐漸成為無人機研發、測試與製造重鎮。業界指出，烏克蘭每月投入戰場的無人機高達25萬至40萬架，帶動龐大零組件需求，這正是台廠的利基所在。

其中，紅外線感測器、熱顯像鏡頭每月至少需求10萬個，飛控系統、AI晶片、光學元件及通訊模組也全面供不應求。

隨著烏方積極降低對中國供應鏈依賴，全球「非紅供應鏈」加速成形，也為具備半導體、ICT及精密製造優勢的台灣企業打開新商機。

外貿協會董事長黃志芳表示，烏克蘭目前的產業環境，某種程度與1990年代改革開放初期的大陸相似，政府正積極招商引資，希望吸引全球企業提前布局。他認為，在戰爭與重建同步推進下，能源與無人機將是最具潛力的兩大產業。

位於西部的利沃夫已成為烏克蘭最重要的產業與後勤基地。當地政府積極向國際企業招手，希望建立在地製造能力，並以友善投資政策及連結歐洲市場的地理優勢，吸引外資設廠，打造具韌性的供應鏈。

烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak指出，能源與無人機是目前最迫切的兩大需求。戰爭造成能源基礎設施嚴重受損，供電能力較戰前下降約30%至40%；另一方面，無人機已成為國防核心裝備，各類關鍵零組件需求快速攀升。

目前烏克蘭無人機仍有相當比例零組件仰賴中國供應，建立非紅供應鏈已成為政府重要政策。